Лучший друг снял смерть репера Лил Пипа на видео

Смерть американского рэпера Лил Пипа попала на видео, которое снял лучший друг исполнителя Бекси. Не подозревая о том, что именно он записал, молодой человек выложил ролик в Instagram.

Когда друг Пипа понял, что рэпер в момент съемки умирал от передозировки наркотиков, он удалил запись из своего аккаунта. В следующем ролике Бекси уже рассказал о смерти друга, сообщает "Газета.ру".

Ранее сообщалось, что американский рэпер Лил Пип (Lil Peep) умер в возрасте 21 года. Предполагаемой причиной смерти звезды стало употребление наркотиков.

Артист успел записать три альбома. В мире он приобрел известность из-за совмещения рэп-культуры и эмо.

Рэпер прославился в России после того, как снял клип на песню benz truck ("Гелик"), который он снабдил субтитрами на русском языке. Ролик частично снимали в Москве.