"Платили редко, иногда кормили": как живут стендаперы

Российскому стендапу нет и 20 лет, так что сейчас он в пубертате: постоянно ищет новые форматы и отстаивает себя. Первое стендап-шоу на ТВ вышло в конце 2012 года на телеканале СТС – "Центральный микрофон". А дальше закрутилось: ТНТ запустил Stand Up, стартовал проект "Ленинградский Stand-Up клуб" (на СТС). А с 5 по 7 апреля в творческом квартале Vernissage 150 комиков из разных стран выступают в жанрах стендапа, импровизации и открытого микрофона. Поговорили с российскими стендаперами, которые умудряются зарабатывать на своих шутках, узнали, как началась их карьера, сколько денег получают комики и как вообще обстоят дела со stand up в России.

Илья Якямсев, занимается стендапом 10 лет

Видео: YouTube/Илья Якямсев

Я работаю менеджером проектов в IT. Стендапом занимаюсь более-менее регулярно вечерами.

Для меня это развлечение, работа и что-то особенное, в общем хобби, которое помогает жить интереснее и веселее. Постоянно выступаю уже лет пять, а в целом – десять. Однажды вышел на сцену и мне понравилось. Плюс как-то сразу начало получаться, было много комплиментов. А вот историй с началом карьеры связано мало: просто выступал в каждом месте, куда приглашали, ездил по городам. Практически никогда не отказывался от предложений, даже в поселке городского типа Нагорный выступал. Первые деньги заплатили через несколько месяцев, но потом три года больше не предлагали: выходил на сцену бесплатно. Моя самая первая зарплата за стендап – это ужин: меня покормили вкусным и горячим.

Есть мечта сделать стендап основной работой, но это долгий путь. Самое сложное здесь – делать свое дело с каждым разом все лучше, иногда хочется расслабиться, но не могу себе позволить. Я шучу на любые темы, но некоторые не проходят "госприемку" со стороны моей жены. Например, она отсеивает те приколы, где она выглядит невыгодно: в моем стендапе проигрываю всегда я. Бывает такое, что шутка не заходит, я расстраиваюсь, но вида не подаю.

В России нет никакого бизнеса стендапа: это обычные полуподпольные выступления за определенную сумму, в среднем, чтобы не умереть с голоду. Платят обычно заведения со сценой, которые могут себе позволить развлекательную программу. Вообще стендап в России только зарождается, поэтому пока что он отсутствует как культура и бизнес. Даже средней ставки за выступление пока нет: все зависит от того, кто выступает, или от того, насколько сошел с ума человек, пригласивший комика.

Денис Чужой, занимается стендапом три года

Видео: Rutube/Открытый микрофон

Раньше я был автором смешных историй для телевидения или печати. За это время у меня накопилось много неформатных шуток: первое время публиковал их в твиттере, чуть позже один свадебный ведущий в моем родном городе Курске решил устроить сольный стендап-концерт. Я выступал на разогреве, и мой выход был единственным, над которым смеялись в тот вечер. Захотелось продолжить. Причем я пришел в стендап не ради денег: первые годы он приносил только убытки. Пришлось много ездить, как можно чаще выступать в разных местах и даже городах, чтобы не надоедать зрителю своим материалом. В разъездах приходилось много тратиться: на проезд и минералку. При этом платили очень редко. Чуть чаще кормили. На этом этапе отсеиваются 90 процентов людей, которые видели в стендапе легкий трамплин на канал ТНТ.

Первые деньги за стендап я получил на "мани майке": в течение десяти минут комики показывают свой лучший материал, а зрители выбирают лучшего из выступающих. Через пару месяцев я выиграл две тысячи рублей, а владелец бара, где мы выступали, дал мне сверху шесть бутылок сидра. Так началась профессиональная часть моей карьеры. Занимаюсь стендапом чуть меньше трех лет, но только прошлой осенью стал на нем зарабатывать столько, чтобы сделать его основной работой: сейчас получаю от одной до трех средних офисных московских зарплат.

О средних зарплатах комиков пока говорить трудно: бизнес стендапа в России устроен так, что его почти нет. Исключение – вершина айсберга – канал ТНТ, все остальное делают сами комики: возят друг друга по городам, арендуют залы, рисуют афиши и приглашают людей. Но в любом случае в нашей стране стендап находится под сильным радиоактивным излучением КВН и Comedy club. Зрителям по-прежнему хочется только шуток, личность комика и его взгляд на жизнь вторичны. Жанр расцветет, когда люди "наедятся" обычным стендапом и захотят чего-то поинтереснее.

Марат Секаев, занимается стендапом 8 лет

Stand Up: Марат Секаев - О татарах, бороде и сюрпризах от STAND UP на Rutube

Видео: Rutube/STAND UP

Для меня стендап – это способ самопознания и самовыражения. В моем окружении я часто вызывал смех у людей: в школе, университете, на разных работах. Но к стендапу пришел случайно: однажды нашел Вконтакте выступление Эдди Иззарда (британский комик трансвестит), посмотрел его и был поражен – он был очень смешным и ему удавалось так классно шутить одному на сцене. Я понял, что это мое и стал искать что-то подобное в Москве. Так и началась карьера. Вообще стендап – лучшая работа в мире: ее прелесть в том, что можно выступать и в 80 лет, здесь нет пенсии. Первый раз за выступление мне заплатили 1000 рублей после двух месяцев бесплатной работы. А вот первый гонорар получил в 2011 году (я тогда только начинал), мне дали 12 000 рублей за выступление сразу в двух городах – Ярославле и Иваново. Если честно, выступил я средне, но опыт от поездки получил колоссальный. Мой самый большой гонорар за один выход на сцену (10–минутный) – 80 тысяч рублей: работал на корпоративе.

Самое сложное в стендапе – писать материал и редактировать его, порой на это уходят недели или месяцы. Считаю, что шутить можно на любые темы, главное делать это грамотно и смешно. Можно придумать невероятно крутую и смешную шутку даже про онкологию или СПИД. Хотя всегда найдутся люди, которым надо на что-то обидеться. Но это уже их дело, ни один комик никому не желает зла, а всего лишь пытается рассмешить публику.

Вообще сложно прививать культуру стендап–комедии в России. Зачастую публика не готова, но в последние годы все-таки сформировалось определенное комьюнити постоянных зрителей. Да и четкой схемы бизнеса стендапа в нашей стране нет. Есть несколько комиков, которые гастролируют по городам (например, ТНТ стендап), у них даже свой ТВ-проект есть. Но таких мало, большинство – клубные комики, и я к ним отношусь. Раньше комики пытались попасть только на ТВ, но спустя несколько лет поняли, что гораздо быстрее и выгоднее выкладывать свои выступления на YouTube. Больше отдача, чем на телике. В Stand Up Club #1 мы делаем контент для нашего youtube канала и за счет этого многие зовут нас выступать в другие города.