"Это и работа, и жизнь". Один день пилота-спасателя

Как быстро прилетает вертолет спасателей на место ДТП на загруженной трассе? Слушают ли вертолетчики музыку во время полета и какой у них любимый фильм (спойлер: это не "Экипаж")? Обо всем этом – в репортаже портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

9 февраля Россия отмечает День гражданской авиации, который учредили 95 лет назад. Корреспондент портала Москва 24 провел день с гражданскими пилотами-спасателями Московского авиационного центра (МАЦ) департамента ГОЧСиПБ. Вот уже почти 15 лет они ликвидируют крупные чрезвычайные ситуации в городе, в том числе участвуют в тушении пожаров с воздуха и эвакуируют пострадавших с мест ДТП.

Аэродром Остафьево

За несколько дней до рекордного за сто лет снегопада я поехал в аэропорт Остафьево в Новомосковском округе Москвы. Здесь расположен гигантский ангар, где базируются 10 вертолетов: пожарные, санитарные и для разведки территорий.

Казалось, в тот день был самый сильный снегопад за зиму. Летать могли уже не все вертолеты. Ха! Через пару дней та погода уже казалась безмятежной на фоне разбушевавшейся стихии.

Командир воздушного судна ВК117С-2 Вячеслав Каленов. Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Можно лететь или нет, зависит от опыта пилота и возможностей техники. Юркие зарубежные вертолеты ВК117С-2 оснащены самой современной электроникой, но в такую погоду просто обледенеют. А отечественный пожарный вертолет Ка 32-А вылететь сможет.

Смена проходит спокойно, вызовов нет. Пилот санитарного вертолета ВК117-С2 Вячеслав Каленов в хорошем настроении охотно рассказывает о быте командира воздушного судна:

– Бывает, что приходится летать по пять-шесть раз в день. Бывает, но редко, когда приходишь и, как у нас шутят: "Все живы, все здоровы". Утром заступаешь. Сидишь в дежурном режиме. C одной стороны, это несколько скучно, с другой стороны, ты понимаешь – и слава богу, что все живы.

Сегодня, похоже, как раз такой день. Мы спокойно пьем чай на небольшой кухне при ангаре.

– Ваш любимый фильм про пилотов и небо?

– Конечно, "Мимино". Для многих вертолетчиков это великолепный фильм.

Кадр из комедии режиссера Георгия Данелия "Мимино". Фото: ТАСС

– Я был уверен вы назовете "Экипаж".

– "Экипаж" тоже хороший, но понимаете, дело в том, что "Мимино" – более добрый фильм. А "Экипаж" больше поднял проблемы какого-то экшна. Но не всегда же вокруг тебя экшн. Чаще то, что показано в "Мимино". Это и работа, и жизнь.

В состав бригады санитарного вертолета ВК117С-2 входят два пилота и три медработника. Вместе с врачом-спасателем Московского авиационного центра на борту работают врач и фельдшер Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП).

– Во время полетов вы слушаете музыку?

– Нет, это несерьезно. Во-первых, это запрещено, а во-вторых, ни одному профессиональному летчику это не придет в голову. Представьте себе человека, который обедает и жонглирует, – нормальный человек этого делать не будет. Во время полета надо быть готовым ко всему.

Врач анестезиолог-реаниматолог МАЦ. Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На кухню врывается врач:

– Поступил вызов, ТиНАО, мужчина, ОКС. Летим не летим?

– Не выйдет, погода нелетная.

Врач удаляется. К мужчине поедет машина скорой помощи.

– Примерно так и происходит, – объясняет Вячеслав. – Заходит врач, говорит, куда лететь, какое заболевание. По аббревиатуре я понял, что это инсульт или инфаркт. ОКС – это острокоронарный синдром. Людей с инфарктами и инсультами вообще приходится перевозить довольно часто, как и пострадавших в ДТП.

Вертолеты в мегаполисе

Отлаженная работа ведомства позволяет эвакуировать с места ДТП на вертолете пациента в любую больницу Москвы, включая ТиНАО, за 7-15 минут. От получения сигнала до вылета проходит обычно 5-7 минут.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В Москве, как в крупном мегаполисе, вертолетчикам тяжело работать. Самые сложные места в городе возле метро, где много людей, рассказывает Вячеслав. Некуда приземлиться, потому что обязательно два-три человека будут стоять и смотреть на вертолет, мешая посадке. Иногда не спасает даже громкоговоритель.

– Не все адекватно реагируют, у кого-то зашкаливает эгоцентризм. Помогают садиться службы ГАИ или пожарные, которые перегораживают дорогу для посадки вертолета. Но они не всегда могут оказаться на месте. У меня был случай, когда дорогу на МКАД специально для нас перегородил обычный водитель фуры. Он увидел, что мы зависли в воздухе, а машины ехали потоком и не давали нам приземлиться. Он развернулся и перегородил движение. Мы тогда прилетели на место ДТП.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На территории Москвы находится 29 вертолетных площадок Московского авиационного центра. 22 из них расположились в ТиНАО, шесть – в лечебных учреждениях столицы и одна на 35-м км МКАД. Так называемые площадки подскока позволяют машинам скорой помощи не ехать по пробкам до больниц, а везти пациента до ближайшего места, где его у "скорой" заберет вертолет.

Все свои вылеты пилоты МАЦ согласовывают с органами управления воздушным движением. В городе оживленный воздушный трафик.

– Если мы забираем, например, человека с ДТП в районе Внуково – там самолеты постоянно взлетают и садятся. Согласования обычно проходят оперативно. Если видишь, что тебе нужен приоритет, ты говоришь: "Я с больным сижу на борту". Тебе идут навстречу, – поясняет Вячеслав Каленов.

– А как вы работаете, когда над Москвой пролетает авиация во время репетиций Парада Победы и самого парада 9 Мая?

– Точно так же. Трафик воздушного движения учитывается всегда. Просто во время военного парада этот трафик видят все горожане, потому что он перед вами. Мы согласовываем свои маршруты, чтобы не пересекались высоты.

Санитарный вертолет ВК117С-2 на аэродроме Остафьево. Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

К выходу из аэродрома меня подвез один из техников. Молодой парень не летает в небе − он занимается ремонтом двигателей вертолета. В его обязанности входит и заправка, но это самая легкая часть работы: "Пять минут, заправил и готово!"

После разговора с ним становится понятно, что в Московский авиационный центр идут не ради денег.

– Я работал раньше в Домодедово. Там денежно-рыночные отношения. А здесь ты слышишь, когда пилоты, врачи возвращаются и рассказывают, что сегодня спасли девочку. Еще бы пять минут и все, она умерла бы. И тут понимаешь, что твоя работа имеет смысл. Мне здесь больше нравится, – признался мой попутчик.

Снегопад тем временем усиливался, лишая пилотов последнего шанса вылететь в этот день. Ничего, как только небо прояснится, они снова сядут в свои машины и, как и всегда, полетят спасать людей.

В 2017 году санитарные вертолеты ГКУ "МАЦ" совершили более 3000 полетов для оказания медицинской помощи и эвакуации пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Экипажи пожарных вертолетов привлекались три раза и сбросили на пожары более 600 тонн воды. С начала 2018 года экипажами Московского авиационного центра было эвакуировано с мест ДТП и ЧС более 40 человек.