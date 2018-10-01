Легенда номер один: почему мы будем рассказывать про Акинфеева своим внукам

В понедельник вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде. По словам голкипера, "пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб". Спортивный обозреватель портала Москва 24 объясняет, почему Акинфеев – это человек, которого потомки будут вспоминать примерно так же, как и Льва Яшина. И не только из-за чемпионата мира 2018 года.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Завершить карьеру в сборной в 32 года для вратаря – это если не рано, то как минимум преждевременно. Во всяком случае, так может показаться на первый взгляд. Современные методы восстановления позволяют полевым игрокам бегать до 35, а уж про голкиперов вообще можно молчать. Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в сборной Италии в 40 и до сих пор пылит в ПСЖ, Владимиру Стойковичу 35 – и он не собирается покидать национальную команду Сербии. Да и Даниел Субашич, который помог Хорватии одолеть нашу команду в серию пенальти и которому уже 33, кажется, еще не раз поможет "шашечным".

Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России по футболу



Возможно, Акинфееву действительно, как он сам сказал в заявлении, "становится труднее переносить максимальные нагрузки и из-за травм требуется больше времени на восстановление". Ведь карьера бессменного голкипера армейцев началась еще в 2003 году – в первом своем матче в Кубке РФПЛ Игорь сыграл на ноль второй тайм против "Зенита". А в дебютной игре в премьер-лиги против "Крыльев Советов" не только оставил ворота в неприкосновенности, но еще и отбил в конце встречи пенальти. С тех пор 15 лет в ЦСКА, больше 400 матчей за "красно-синих". И свыше 100 игр за национальную команду, в которую Акинфеев был вызван уже в 2004 году.

Понятное дело – выступать такой гигантский период времени на высоком уровне крайне сложно. А Игорю это удавалось, даже несмотря на травмы и периодические спады в сборной. Много раз спортивные аналитики хоронили карьеру Акинфеева, предсказывая, что в сборной его заменит Вячеслав Малафеев. Затем – Юрий Лодыгин, а потом – Андрей Лунев. Но именно Игорь выводил сборную на домашнем чемпионате мира с капитанской повязкой на плече. Именно ему Станислав Черчесов доверил защищать ворота российской команды. И Акинфеев оправдал это доверие на сто процентов.

Уверенная игра против Саудовской Аравии, Египта и даже Уругвая, спасения в матче с испанцами и "нога бога" в серии пенальти – все это вернуло не только любовь, но и веру болельщиков в российскую сборную. Акинфеев из объекта для несправедливых насмешек абсолютно заслуженно превратился в народного любимца. И в этом, кажется, и заключается главная причина его ухода. Закончить на мажорной ноте, чтобы остаться героем. Уйти красиво в самое подходящее для этого время.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Однако наверняка через много-много лет мы будем помнить Акинфеева не только и не столько по блистательному чемпионату мира. Ведь Игорь – один из величайших российских вратарей. Не просто в XXI веке, а вообще во всей отечественной истории. Наряду с Львом Яшиным, Ринатом Дасаевым и Владимиром Маслаченко. Конечно, такая долгая и успешная карьера (шесть чемпионств в премьер-лиге, шесть кубков России, семь суперкубков России, кубок УЕФА и бронза Евро 2008 года) сделала из него заправского супермена.

Поэтому любая ошибка, тем паче, в российской сборной могла сегодняшнего героя завтра в одночасье опустить ниже плинтуса. Да и в любой национальной команде, в общем-то. Посмотрите на Месси и Роналду, которых травят собственные фанаты. Или более хрестоматийный пример – Месут Озил, в 29 лет завершивший карьеру из-за нападок немецкого чиновника. Душа футболиста должна обладать непробиваемой чешуей, ведь с таким колоссальным давлением не каждый справится. Но Игорь Акинфеев справлялся и справляется с этим достойно. А время однозначно расставит все на свои места.

Тимур Фехретдинов