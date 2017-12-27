"Моя улица-2017". От Лубянки до "Зарядья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Летом 2017 года по программе "Моя улица" в районе Лубянки были благоустроены восемь улиц:
- улица Большая Лубянка;
- Лубянская площадь;
- Старая площадь;
- Новая площадь;
- Китайгородский проезд;
- Ильинский сквер;
- Лубянский проезд;
- Славянская площадь.
Протяженность улиц составила почти 4 км, в том числе: 1 км на Старой площади и 700 м на Большой Лубянке. А общая площадь благоустройства достигла 9,74 гектара. Гранитной плиткой вымостили более 55,6 тыс. кв. м тротуара. Больше всего новых тротуаров появилось на улице Большая Лубянка – 11,3 тыс. кв. м. Еще 10,4 тыс. кв. м – на Новой площади, а в Ильинском сквере обновили 7,5 тыс. кв. м тротуара.
Позаботились строители и о том, чтобы по новым тротуарам было удобно гулять в любое время суток, а также чтобы длительные прогулки не становились в тягость. Улицы стали светлее и комфортнее: на Большой Лубянке поставили 68 новых фонарных столбов и еще 25 – на Лубянском проезде. Всего же в этой зоне благоустройства установили 171 опору освещения. Ильинский сквер украсили 93 новых торшера.
В рамках благоустройства на улицах высадили 295 деревьев, а в Ильинском сквере – 475 кустарников. На Лубянской площади разбили 300 кв. м цветников и обустроили 800 кв. м газонов. На Большой Лубянке привели в порядок фасады 23 зданий. Также по всей территории расставили новые лавочки и урны – всего 124 штуки. И больше всего, конечно, в Ильинском сквере – 51. А на Славянской площади оборудовали 11 новейших автобусных остановок.
Улица Большая Лубянка
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта
Улица Большая Лубянка стала именоваться так в начале XIX века – по названию площади, от которой начинается. С 1926 года улица носила имя Дзержинского и лишь в 1991 году вновь стала Большой Лубянкой. С основания Сретенского монастыря в XIV веке здесь ходили крестные ходы. В 1611-м там проходили тяжелые бои, в нескольких местах мостовая была перекрыта баррикадами.
В 1920-х годах все четные строения начала улицы заняло Объединенное государственное политическое управление. Уже в конце десятилетия большинство из них было снесено, а в 1930-е годы началось строительство огромного комплекса существующих ныне зданий ФСБ, занимающих целый квартал. На нечетной стороне здание того же ведомства было построено в 1979-1982 годах.
Кроме того, привели в порядок фасады 23 зданий и установили 68 новых фонарных столбов – чтобы горожанам и туристам было комфортно гулять и после наступления сумерек. Помимо этого, для удобства пешеходов поставили 2 навигационные стелы, 38 лавочек и урн, а также современный остановочный модуль, в котором можно не только укрыться от непогоды в ожидании автобуса, но и подзарядить смартфон.
Лубянская площадь
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта
Название "Лубянка" впервые упомянуто в летописи 1480 года. Оно было дано в честь района Новгорода – Лубяниц, после того как Иван III приказал новгородцам, выселенным в Москву после падения республики, селиться компактно в одном районе – нынешней Лубянской площади. В 1926 году площадь была переименована в честь скончавшегося тем летом основателя ВЧК – первой советской службы госбезопасности – Феликса Дзержинского. Прежнее название Лубянская площадь получила лишь в 1991 году.
Для автомобилистов на проезжей части обновили 8,3 тыс. кв. м асфальтового покрытия, а для пешеходов поставили два больших фонарных столба и 15 декоративных торшеров освещения. А также обустроили 800 кв. м газона и 300 кв. м цветников.
Старая площадь
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта
Старая площадь является сердцем восточной части Китай-города в Москве. Она берет начало от площади Ильинских ворот и заканчивается у площади Варварских ворот. В конце XVIII века она сформировалась как проезд вдоль крепостной стены. Застройка площади произошла в 1900-x годах, когда были перестроены примыкающие к ней кварталы Китай-города, и в 1930-х, когда была снесена стена, отделявшая Старую площадь от Китайгородского (Китайского) проезда.
Название "Старая площадь" установилось только в начале XX века после запутанной череды переименований. Кроме того, в разговорной речи это синоним высшего руководства страны: в советский период в доме 4 по Старой площади располагался Центральный комитет КПСС, в настоящее время это же здание занимает администрация президента Российской Федерации.
Новая площадь
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта
Новая площадь – одна из центральных в Китай-городе, магистраль между Лубянской и Старой площадями. Образовалась в XVI веке с внутренней стороны Китайгородской стены и фактически была улицей, имевшей только одностороннюю застройку. В 1820-х годах за площадью утвердилось название Новая. Затем в 1870-1890-х годах была некая путаница, поскольку современная Новая площадь называлась Старой, а та, в свою очередь, – Новой. В начале XX века обеим площадям вернули первоначальные названия, используемые и поныне.
Китайгородский проезд
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта
Свое название Китайгородский проезд получил в 1994 году. До этого он назывался Китайским проездом, такое название впервые зафиксировано в 1795 году. Ранее это название охватывало проезд от Лубянской площади до Москворецкой набережной, но затем часть его вошла в состав Старой и Новой площадей.
В современном имени проезда сохранена память о Китай-городе. Китайгородская стена проходила вдоль проезда, но была снесена вместе с большей частью исторической застройки. И лишь в 1968-1973 годах вдоль Китайгородского проезда стена была восстановлена.
Ильинский сквер
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта
Ильинский сквер расположен в центре Москвы между площадями Ильинских ворот на севере и Варварских ворот на юге. Признан памятником садово-паркового искусства. При Иване Грозном в этой местности располагалась стрелецкая слобода. До 1880-х годов XIX века на территориях развернулись торговые ряды и балаганы.
В то время место будущего сквера представляло собой пустырь, окруженный забором и использовавшийся для складирования различной тары. Градоправитель того времени решил освободить пустырь от торговых рядов и засадить деревьями. К 1882 году высадка была завершена, и территория стала называться Лубянский сквер – по прилегающему с востока Лубянскому проезду.
Лубянский проезд
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта
В советское время, с 1939 по 1994 год, Лубянский проезд именовался проездом Серова. Это улица в центре Москвы между Лубянской и Славянской площадями, проходящая по территории современных Тверского и Басманного районов.
Привычное название он получил еще около 1850 года, поскольку прилегал к Лубянской площади. Затем был переименован коммунистами, чтобы почтить память военного летчика Серова, участника гражданской войны в Испании. Историческое название проезду вернули только в 1990-х годах.
Чтобы пешие граждане не заблудились, установили две навигационные стелы и 25 фонарных столбов. Привели в порядок фасады четырех зданий и поставили 13 лавочек с урнами. Помимо этого, построили и отремонтировали 18 смотровых колодцев и 4 решетки ливневой канализации – так что теперь здесь можно гулять, не боясь дождя.
Славянская площадь
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта
Славянская площадь до 1924 года называлась Варварской, а с 1924 по 1991 год была известна как северная сторона площади Ногина. Южная ее сторона теперь носит название площадь Варварские ворота. Эти две площади соединяются с улицей Варваркой (на западе), улицей Солянкой (на востоке), Китайгородским проездом (на юге), а также со Старой площадью и Лубянским проездом (на севере). Таким образом формируется полукруг площадей центра Москвы вокруг Московского Кремля и Китай-города.
Для удобства гуляющих туристов и горожан поставили 3 навигационные стелы, указывающие направление к ближайшим достопримечательностям и 16 фонарных столбов, чтоб все было хорошо видно в темное время суток. Высадили 16 деревьев, обустроили 11 автобусных остановок, поставили 22 лавочки и урны.
Масштабная программа реконструкции "Моя улица" в августе 2017 года затронула также улицы и переулки в самом сердце российской столицы – у стен Кремля: от Москворецкой набережной до Богоявленского переулка. Власти Москвы отремонтировали восемь улиц:
- Патриаршее подворье на Варварке;
- Рыбный переулок;
- Безымянный переулок;
- Богоявленский переулок;
- Варварка;
- Биржевая площадь;
- Москворецкая улица;
- Москворецкая набережная.
В центре Москвы благоустроили 8,61 га, а общая протяженность отремонтированных улиц составила более 3,4 км. Строители уложили 53,1 тыс. кв. м новых гранитных тротуаров и установили 232 фонарных столба. Светлее всего после реконструкции стало на Варварке, Патриаршем подворье и Москворецкой набережной – там установили больше всего светильников.
Центральные улицы и переулки стали зеленее: там высадили 137 деревьев и 610 кустарников. На Биржевой площади поставили фонтан, на всех улицах появились новые лавочки и урны. А чтобы туристам и горожанам удобнее было туда добираться, в районе появились 11 новых остановочных модулей.
Патриаршее подворье на Варварке
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта
Варварка – одна из самых древних московских улиц, ее название происходит от церкви Святой Варвары Великомученицы и сохранилось еще с XV-XVI веков. По ее четной стороне выстроились в ряд несколько старинных храмов, уцелевших при многочисленных градостроительных реформах предыдущих поколений.
Сегодня же храм Варвары Великомученицы, церковь Максима Блаженного, храм Знамения Божией Матери, храм Великомученика Георгия Победоносца и церковь Зачатия Святой Анны входят в состав подворья Патриарха Московского и всея Руси храмов в Зарядье.
Рыбный переулок
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта
Первоначально Рыбный переулок назывался Введенским. Это имя было дано ему в XVII веке по стоявшей там церкви Введения Пресвятыя Богородицы "Златоверхия". В XVIII веке его переименовали в Магистратский, поскольку там разместился Главный магистрат. Свое нынешнее название переулок получил по располагавшемуся здесь в XVIII – начале XIX века рыбному ряду. После строительства Старого (1791-1805; 1825-1830, проект Дж. Кваренги) и Нового (1838-1840) Гостиных дворов переулок фактически стал проездом между протяженными фасадами этих зданий. После благоустройства по программе "Моя улица" стал пешеходным.
Безымянный переулок
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта
Безымянный переулок – название второй половины XIX века. Тогда он был тупиком, глубоко вдавшимся в существовавшую здесь застройку. Первоначально проходил от Верхнего Предтеченского переулка до Нижней Пресненской (ныне Рочдельской) улицы.
Богоявленский переулок
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта
Богоявленский переулок несколько раз менял имя. С 1930 по 1938 год он назывался Блюхеровским или переулком Блюхера, с 1939 по 1993 год – Куйбышевским проездом. Ныне входит в состав Центрального административного округа Москвы, расположен в Китай-городе. Он протянулся от Никольской улицы до улицы Ильинки и лежит между Ветошным переулками, Большим Черкасским переулком, пересекает Старопанский переулок.
Варварка
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта
Улица Варварка – одна из самых древних и известных в Москве. Проходит от Красной площади до площади Варварские ворота. Название улица получила от церкви Варвары Великомученицы. Впервые упоминается под названием Всехсвятской (по церкви Всех Святых на Кулишках) в конце XIV века, когда по ней в 1380 году въехал в Москву князь Дмитрий Донской, возвращаясь с Куликовской битвы. С 1434 года называлась Варварской или Варьской. По ее четной стороне выстроились в ряд несколько старинных храмов, уцелевших при градостроительных реформах прежних поколений.
Биржевая площадь
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Биржевая площадь долгое время называлась Карунинской – по фамилии купца И.Ф. Карунина, имевшего тут в XVIII веке латунную фабрику. С конца XIX века стала называться Биржевой, поскольку здесь в 1875 году выстроили здание Московской биржи. С 1935 по 1994 год в память об известном советском деятеле была переименована в площадь Куйбышева, а в 1994-м вновь получила имя Биржевой. Сегодня она фактически представляет собой южную часть Богоявленского переулка. На северо-востоке на площадь выходит Старопанский переулок.
Москворецкая улица
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта
Москворецкая улица получила название в XIX веке по близлежащим Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту. Уже в XIV веке она вела от посада к пристаням на Москве-реке. В 1634-1638 годах она оказалась перегороженной стеной Китай-города, в которой были сделаны ворота для выхода к реке.
В XVII веке улица была значительно длиннее, чем в наше время: начиналась рядом со Спасскими воротами Кремля и проходила по нынешней Красной площади, к тому же была искривлена. Начиная с 1930-х годов XX века, шло уничтожение строений улицы – ни одно не сохранилось до наших дней. Сейчас это проезжая часть, ограничивающая парк "Зарядье" с запада.
Москворецкая набережная
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта
Она получила название по созвучию с Большим Москворецким мостом, который располагался ниже по течению от ныне существующего. История этих мест связана с зимним торгом, существовавшим с XV века, который устраивали прямо на льду посреди русла замерзшей реки. В XVII столетии, после окончания строительства стен Белого города, перегородивших проезды к былому рынку, местная торговля переместилась к Москворецкому мосту. В период с 1707 по 1708 год император Петр I велел возвести на Москворецкой набережной земляные бастионы.
К ее возрождению приступили в 1775 году, когда по новому плану города было решено вновь устроить проезд между устьем Яузы и Москворецким мостом. В период с 1801 по 1806 год набережную со стороны русла облицевали камнем, а спустя некоторое время возвели ограждающие чугунные решетки, полностью замостили и высадили деревья. В таком виде Москворецкая набережная пребывала вплоть до реконструкции, проведенной в 1936-1937 годах, когда вместо отделочного камня установили гранитные плиты.