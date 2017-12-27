"Моя улица-2017". От Лубянки до "Зарядья"

Программа "Моя улица" преобразила центр Москвы: от Лубянки до "Зарядья" теперь можно прогуляться по новым гранитным тротуарам, передохнуть в тени деревьев на лавочках или с комфортом дождаться общественного транспорта в современных остановочных модулях. Шестнадцать старейших улиц и переулков столицы преобразились: после реконструкции они избавились от проводов, луж, а некоторые – и от автомобилей.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Летом 2017 года по программе "Моя улица" в районе Лубянки были благоустроены восемь улиц:

улица Большая Лубянка;

Лубянская площадь;

Старая площадь;

Новая площадь;

Китайгородский проезд;

Ильинский сквер;

Лубянский проезд;

Славянская площадь.

1 км

700 м

9,74 гектара

55,6 тыс. кв. м

11,3 тыс. кв. м

10,4 тыс. кв. м

7,5 тыс. кв. м

Протяженность улиц составила почти 4 км, в том числе:на Старой площади ина Большой Лубянке. А общая площадь благоустройства достигла. Гранитной плиткой вымостили болеетротуара. Больше всего новых тротуаров появилось на улице Большая Лубянка –. Еще– на Новой площади, а в Ильинском сквере обновилитротуара.

Позаботились строители и о том, чтобы по новым тротуарам было удобно гулять в любое время суток, а также чтобы длительные прогулки не становились в тягость. Улицы стали светлее и комфортнее: на Большой Лубянке поставили 68 новых фонарных столбов и еще 25 – на Лубянском проезде. Всего же в этой зоне благоустройства установили 171 опору освещения. Ильинский сквер украсили 93 новых торшера.

В рамках благоустройства на улицах высадили 295 деревьев, а в Ильинском сквере – 475 кустарников. На Лубянской площади разбили 300 кв. м цветников и обустроили 800 кв. м газонов. На Большой Лубянке привели в порядок фасады 23 зданий. Также по всей территории расставили новые лавочки и урны – всего 124 штуки. И больше всего, конечно, в Ильинском сквере – 51. А на Славянской площади оборудовали 11 новейших автобусных остановок.

Улица Большая Лубянка

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта

Улица Большая Лубянка стала именоваться так в начале XIX века – по названию площади, от которой начинается. С 1926 года улица носила имя Дзержинского и лишь в 1991 году вновь стала Большой Лубянкой. С основания Сретенского монастыря в XIV веке здесь ходили крестные ходы. В 1611-м там проходили тяжелые бои, в нескольких местах мостовая была перекрыта баррикадами.

В 1920-х годах все четные строения начала улицы заняло Объединенное государственное политическое управление. Уже в конце десятилетия большинство из них было снесено, а в 1930-е годы началось строительство огромного комплекса существующих ныне зданий ФСБ, занимающих целый квартал. На нечетной стороне здание того же ведомства было построено в 1979-1982 годах.

710 м , а общая площадь благоустройства заняла 0,4 га . Здесь положили 11,3 тыс. кв. м новых гранитных тротуаров, который ограничили более 2,7 тыс. погонных метров бордюрного камня. На проезжей части обновили 12,3 тыс. кв. м асфальта, а все провода убрали под землю: для этого проложили 3,6 км кабельной канализации. Протяженность реконструированной части улицы составила, а общая площадь благоустройства заняла. Здесь положилиновых гранитных тротуаров, который ограничили более 2,7 тыс. погонных метров бордюрного камня. На проезжей части обновилиасфальта, а все провода убрали под землю: для этого проложиликабельной канализации. Кроме того, привели в порядок фасады 23 зданий и установили 68 новых фонарных столбов – чтобы горожанам и туристам было комфортно гулять и после наступления сумерек. Помимо этого, для удобства пешеходов поставили 2 навигационные стелы, 38 лавочек и урн, а также современный остановочный модуль, в котором можно не только укрыться от непогоды в ожидании автобуса, но и подзарядить смартфон.

Лубянская площадь

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта

Название "Лубянка" впервые упомянуто в летописи 1480 года. Оно было дано в честь района Новгорода – Лубяниц, после того как Иван III приказал новгородцам, выселенным в Москву после падения республики, селиться компактно в одном районе – нынешней Лубянской площади. В 1926 году площадь была переименована в честь скончавшегося тем летом основателя ВЧК – первой советской службы госбезопасности – Феликса Дзержинского. Прежнее название Лубянская площадь получила лишь в 1991 году.

0,4 га и протяженностью 100 м . Здесь проложили 3,6 км кабельной канализации, чтобы убрать под землю все провода, а для их обслуживания обустроили 12 технических колодцев. Тротуары замостили гранитной плиткой на площади 5,4 тыс. кв. м и установили 410 погонных метров бордюра. Работы по благоустройству проводились на участке площадьюи протяженностью. Здесь проложиликабельной канализации, чтобы убрать под землю все провода, а для их обслуживания обустроилитехнических колодцев. Тротуары замостили гранитной плиткой на площадии установилибордюра. Для автомобилистов на проезжей части обновили 8,3 тыс. кв. м асфальтового покрытия, а для пешеходов поставили два больших фонарных столба и 15 декоративных торшеров освещения. А также обустроили 800 кв. м газона и 300 кв. м цветников.

Старая площадь

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта

Старая площадь является сердцем восточной части Китай-города в Москве. Она берет начало от площади Ильинских ворот и заканчивается у площади Варварских ворот. В конце XVIII века она сформировалась как проезд вдоль крепостной стены. Застройка площади произошла в 1900-x годах, когда были перестроены примыкающие к ней кварталы Китай-города, и в 1930-х, когда была снесена стена, отделявшая Старую площадь от Китайгородского (Китайского) проезда.

Название "Старая площадь" установилось только в начале XX века после запутанной череды переименований. Кроме того, в разговорной речи это синоним высшего руководства страны: в советский период в доме 4 по Старой площади располагался Центральный комитет КПСС, в настоящее время это же здание занимает администрация президента Российской Федерации.

В рамках программы "Моя улица" был благоустроен участок площадью 3,2 га и протяженностью 1 км . Тротуары обновились гранитной плиткой на площади 5,4 тыс. кв. м , от дороги их отделяет 1,3 км бортового камня. А на самой проезжей части положили более 21 тыс. кв. м асфальта. Для комфорта гуляющих пешеходов установили 24 фонарных столба и высадили 85 деревьев. А чтобы убрать провода под землю, вырыли 17,4 км кабельной канализации.

Новая площадь

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта

Новая площадь – одна из центральных в Китай-городе, магистраль между Лубянской и Старой площадями. Образовалась в XVI веке с внутренней стороны Китайгородской стены и фактически была улицей, имевшей только одностороннюю застройку. В 1820-х годах за площадью утвердилось название Новая. Затем в 1870-1890-х годах была некая путаница, поскольку современная Новая площадь называлась Старой, а та, в свою очередь, – Новой. В начале XX века обеим площадям вернули первоначальные названия, используемые и поныне.

На Новой площади благоустроили 0,14 га территории протяженностью 230 м . Там положили 10,4 тыс. кв. м гранитного тротуара и 14,6 тыс. кв. м асфальта на проезжей части. Построили два смотровых колодца для ремонта и обслуживания инженерных коммуникаций, а также реконструировали шесть решеток ливневой канализации.

Китайгородский проезд

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта

Свое название Китайгородский проезд получил в 1994 году. До этого он назывался Китайским проездом, такое название впервые зафиксировано в 1795 году. Ранее это название охватывало проезд от Лубянской площади до Москворецкой набережной, но затем часть его вошла в состав Старой и Новой площадей.

В современном имени проезда сохранена память о Китай-городе. Китайгородская стена проходила вдоль проезда, но была снесена вместе с большей частью исторической застройки. И лишь в 1968-1973 годах вдоль Китайгородского проезда стена была восстановлена.

На Китайгородском проезде был благоустроен участок площадью 1,3 га и протяженностью полкилометра . Тротуары обновили качественной гранитной плиткой на площади 5,3 тыс. кв. м и на границе с проезжей частью установили 900 погонных метров бордюра. На дороге заменили 7,9 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Кроме того, установили 36 фонарных столбов, две навигационные стелы для пешеходов и высадили 97 деревьев.

Ильинский сквер

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта

Ильинский сквер расположен в центре Москвы между площадями Ильинских ворот на севере и Варварских ворот на юге. Признан памятником садово-паркового искусства. При Иване Грозном в этой местности располагалась стрелецкая слобода. До 1880-х годов XIX века на территориях развернулись торговые ряды и балаганы.

В то время место будущего сквера представляло собой пустырь, окруженный забором и использовавшийся для складирования различной тары. Градоправитель того времени решил освободить пустырь от торговых рядов и засадить деревьями. К 1882 году высадка была завершена, и территория стала называться Лубянский сквер – по прилегающему с востока Лубянскому проезду.

В Ильинском сквере благоустроили 2,2 га территории протяженностью полкилометра. Порядка 7,5 тыс. кв. м тротуаров получили новое гранитное покрытие, а по их краям установили 790 погонных метров бордюра. Чтобы горожане и туристы не промочили ноги в дождливую погоду, строители проложили 30 погонных метров водоотводящих лотков. Помимо этого, для комфорта гуляющих поставили 93 декоративных осветительных торшера, 51 лавочку и урну, высадили 97 деревьев и 475 кустарников.

Лубянский проезд

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта

В советское время, с 1939 по 1994 год, Лубянский проезд именовался проездом Серова. Это улица в центре Москвы между Лубянской и Славянской площадями, проходящая по территории современных Тверского и Басманного районов.

Привычное название он получил еще около 1850 года, поскольку прилегал к Лубянской площади. Затем был переименован коммунистами, чтобы почтить память военного летчика Серова, участника гражданской войны в Испании. Историческое название проезду вернули только в 1990-х годах.

800 м проезда и общей площади 1,1 га . Здесь уложили гранитной плиткой новые тротуары на площади 4,6 тыс. кв. м и поставили 1,5 тыс. погонных метров бордюрного камня. Новый асфальт положили на площади 4,8 тыс. кв. м и спрятали под землю провода в 11,6 км кабельной канализации. Работы по благоустройству проходили напроезда и общей площади. Здесь уложили гранитной плиткой новые тротуары на площадии поставилибордюрного камня. Новый асфальт положили на площадии спрятали под землю провода вкабельной канализации. Чтобы пешие граждане не заблудились, установили две навигационные стелы и 25 фонарных столбов. Привели в порядок фасады четырех зданий и поставили 13 лавочек с урнами. Помимо этого, построили и отремонтировали 18 смотровых колодцев и 4 решетки ливневой канализации – так что теперь здесь можно гулять, не боясь дождя.

Славянская площадь

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта

Славянская площадь до 1924 года называлась Варварской, а с 1924 по 1991 год была известна как северная сторона площади Ногина. Южная ее сторона теперь носит название площадь Варварские ворота. Эти две площади соединяются с улицей Варваркой (на западе), улицей Солянкой (на востоке), Китайгородским проездом (на юге), а также со Старой площадью и Лубянским проездом (на севере). Таким образом формируется полукруг площадей центра Москвы вокруг Московского Кремля и Китай-города.

100 м проложили 800 м кабельной канализации и обустроили 16 колодцев, чтобы убрать под землю провода. Обновили гранитной плиткой 5,7 тыс. кв. м тротуара и асфальтом – 12,3 тыс. кв. м дороги. И привели в порядок фасад одного здания. На одном гектаре площади протяженностьюпроложиликабельной канализации и обустроиликолодцев, чтобы убрать под землю провода. Обновили гранитной плиткойтротуара и асфальтом –дороги. И привели в порядок фасадздания. Для удобства гуляющих туристов и горожан поставили 3 навигационные стелы, указывающие направление к ближайшим достопримечательностям и 16 фонарных столбов, чтоб все было хорошо видно в темное время суток. Высадили 16 деревьев, обустроили 11 автобусных остановок, поставили 22 лавочки и урны.



Масштабная программа реконструкции "Моя улица" в августе 2017 года затронула также улицы и переулки в самом сердце российской столицы – у стен Кремля: от Москворецкой набережной до Богоявленского переулка. Власти Москвы отремонтировали восемь улиц:

Патриаршее подворье на Варварке;

Рыбный переулок;

Безымянный переулок;

Богоявленский переулок;

Варварка;

Биржевая площадь;

Москворецкая улица;

Москворецкая набережная.

8,61 га

3,4 км

53,1 тыс. кв. м

232

В центре Москвы благоустроили, а общая протяженность отремонтированных улиц составила более. Строители уложилиновых гранитных тротуаров и установилифонарных столба. Светлее всего после реконструкции стало на Варварке, Патриаршем подворье и Москворецкой набережной – там установили больше всего светильников.

Центральные улицы и переулки стали зеленее: там высадили 137 деревьев и 610 кустарников. На Биржевой площади поставили фонтан, на всех улицах появились новые лавочки и урны. А чтобы туристам и горожанам удобнее было туда добираться, в районе появились 11 новых остановочных модулей.

Патриаршее подворье на Варварке

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта

Варварка – одна из самых древних московских улиц, ее название происходит от церкви Святой Варвары Великомученицы и сохранилось еще с XV-XVI веков. По ее четной стороне выстроились в ряд несколько старинных храмов, уцелевших при многочисленных градостроительных реформах предыдущих поколений.

Сегодня же храм Варвары Великомученицы, церковь Максима Блаженного, храм Знамения Божией Матери, храм Великомученика Георгия Победоносца и церковь Зачатия Святой Анны входят в состав подворья Патриарха Московского и всея Руси храмов в Зарядье.

При реконструкции патриаршего подворья на Варварке заменили 11,1 тыс. кв. м тротуара – теперь там красуется новая гранитная плитка, которую по краям обрамляет 970 погонных метров бордюрного камня. Строители установили 95 фонарных столбов, чтобы стало светлее, а также высадили 14 деревьев и 284 кустарника, чтобы стало зеленее. Все провода убрали под землю, сверху посадили 6,1 тыс. кв. м газона. Для защиты от дождя построили и отремонтировали 186 решеток ливневой канализации.

Рыбный переулок

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта

Первоначально Рыбный переулок назывался Введенским. Это имя было дано ему в XVII веке по стоявшей там церкви Введения Пресвятыя Богородицы "Златоверхия". В XVIII веке его переименовали в Магистратский, поскольку там разместился Главный магистрат. Свое нынешнее название переулок получил по располагавшемуся здесь в XVIII – начале XIX века рыбному ряду. После строительства Старого (1791-1805; 1825-1830, проект Дж. Кваренги) и Нового (1838-1840) Гостиных дворов переулок фактически стал проездом между протяженными фасадами этих зданий. После благоустройства по программе "Моя улица" стал пешеходным.

В небольшом переулке полностью убрали проезжую часть, а вместо нее положили 3,8 тыс. кв. м гранитного тротуара в обрамлении 200 погонных метров бордюра. Разбили 526 кв. м газона, под которым расположились 3,2 км кабельной канализации со всеми проводами. Новообразованную пешеходную зону осветили 18 декоративных торшеров, а под ними установили 12 новых лавочек и урн.

Безымянный переулок

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта

Безымянный переулок – название второй половины XIX века. Тогда он был тупиком, глубоко вдавшимся в существовавшую здесь застройку. Первоначально проходил от Верхнего Предтеченского переулка до Нижней Пресненской (ныне Рочдельской) улицы.

В переулке полностью заменили покрытие тротуара – теперь там красуются 3,2 тыс. кв. м новой гранитной плитки. Провода расположились под землей, в кабельной канализации длиной 1,3 км , а общая площадь благоустройства составила 0,4 га .

Богоявленский переулок

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта

Богоявленский переулок несколько раз менял имя. С 1930 по 1938 год он назывался Блюхеровским или переулком Блюхера, с 1939 по 1993 год – Куйбышевским проездом. Ныне входит в состав Центрального административного округа Москвы, расположен в Китай-городе. Он протянулся от Никольской улицы до улицы Ильинки и лежит между Ветошным переулками, Большим Черкасским переулком, пересекает Старопанский переулок.

Для удобства пешеходов здесь установили 14 фонарных столбов и две навигационные стелы, указывающие направления к близлежащим интересным местам. Тротуары заменили 3,1 тыс. кв. м новой гранитной плитки в обрамлении бордюрного камня. Строители реконструировали 13 решеток ливневой канализации, а 4,2 км подземных каналов для проводов закрыли сверху газоном и высадили 42 кустарника. Помимо этого, привели в порядок фасады четырех зданий, установили лавочки и урны.

Варварка

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта

Улица Варварка – одна из самых древних и известных в Москве. Проходит от Красной площади до площади Варварские ворота. Название улица получила от церкви Варвары Великомученицы. Впервые упоминается под названием Всехсвятской (по церкви Всех Святых на Кулишках) в конце XIV века, когда по ней в 1380 году въехал в Москву князь Дмитрий Донской, возвращаясь с Куликовской битвы. С 1434 года называлась Варварской или Варьской. По ее четной стороне выстроились в ряд несколько старинных храмов, уцелевших при градостроительных реформах прежних поколений.

На ней заменили 7,2 тыс. кв. м асфальтового покрытия, а вдоль дороги уложили такой же объем гранитной плитки на тротуары. Для удобства пешеходов поставили 36 новых фонарных столбов, 5 навигационных стел, отремонтировали 13 решеток ливневой канализации и добавили светофор. Все провода проложили в коллекторах под землей, а сверху посадили 14 деревьев и 284 кустарника. Благоустройство затронуло территорию в 1,3 га .

Биржевая площадь

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Биржевая площадь долгое время называлась Карунинской – по фамилии купца И.Ф. Карунина, имевшего тут в XVIII веке латунную фабрику. С конца XIX века стала называться Биржевой, поскольку здесь в 1875 году выстроили здание Московской биржи. С 1935 по 1994 год в память об известном советском деятеле была переименована в площадь Куйбышева, а в 1994-м вновь получила имя Биржевой. Сегодня она фактически представляет собой южную часть Богоявленского переулка. На северо-востоке на площадь выходит Старопанский переулок.

На площади высадили четыре дерева, поставили 4 дополнительных фонарных столба и обустроили фонтан. Также замостили 2,9 тыс. кв. м тротуара новой гранитной плиткой и спрятали под землю провода. Всего таким образом благоустроили 0,3 га городской территории.

Москворецкая улица

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта

Москворецкая улица получила название в XIX веке по близлежащим Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту. Уже в XIV веке она вела от посада к пристаням на Москве-реке. В 1634-1638 годах она оказалась перегороженной стеной Китай-города, в которой были сделаны ворота для выхода к реке.

В XVII веке улица была значительно длиннее, чем в наше время: начиналась рядом со Спасскими воротами Кремля и проходила по нынешней Красной площади, к тому же была искривлена. Начиная с 1930-х годов XX века, шло уничтожение строений улицы – ни одно не сохранилось до наших дней. Сейчас это проезжая часть, ограничивающая парк "Зарядье" с запада.

Территорию обезопасили от возможных подтоплений, построив и отремонтировав 43 решетки ливневой канализации. Помимо этого, тротуары замостили гранитной плиткой на площади 11,2 тыс. кв. м . Чтобы туристам было легче ориентироваться, установили 4 навигационные стелы. Помимо этого высадили 89 деревьев, установили лавочки, урны и автобусную остановку. Кроме того, улица стала значительно светлее – в рамках реконструкции поставили 14 новых фонарных столбов.

Москворецкая набережная

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта

Она получила название по созвучию с Большим Москворецким мостом, который располагался ниже по течению от ныне существующего. История этих мест связана с зимним торгом, существовавшим с XV века, который устраивали прямо на льду посреди русла замерзшей реки. В XVII столетии, после окончания строительства стен Белого города, перегородивших проезды к былому рынку, местная торговля переместилась к Москворецкому мосту. В период с 1707 по 1708 год император Петр I велел возвести на Москворецкой набережной земляные бастионы.

К ее возрождению приступили в 1775 году, когда по новому плану города было решено вновь устроить проезд между устьем Яузы и Москворецким мостом. В период с 1801 по 1806 год набережную со стороны русла облицевали камнем, а спустя некоторое время возвели ограждающие чугунные решетки, полностью замостили и высадили деревья. В таком виде Москворецкая набережная пребывала вплоть до реконструкции, проведенной в 1936-1937 годах, когда вместо отделочного камня установили гранитные плиты.