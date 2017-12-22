"Моя улица-2017". Левый берег Москвы-реки

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Пешеходную часть набережных замостили гранитом. Всего уложили 122,1 тыс. кв. м плитки. Больше всего потребовалось на обустройство тротуаров Краснопресненской набережной – 36,4 тыс. кв. м гранита.
Проложили на набережных новую водосточную сеть и дождеприемные решетки. Весной на каменных берегах распустятся кустарники и деревья. Прошедшей осенью вдоль набережных посадили 307 деревьев и 885 кустарников.
Краснопресненская набережная
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Краснопресненская набережная проходит по левому берегу Москвы-реки, в Пресненском районе, под мостами “Багратион” и Новоарбатский. Является продолжением 4-го Красногвардейского переулка и переходит в Смоленскую набережную. Возникла в 1960−1970-х годах XVIII века. В 1965−1979-е годы на набережной был построен Дом Советов РСФСР (сейчас Дом правительства Российской Федерации).
Смоленская набережная
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта/Смоленская набережная
Смоленская набережная – следующая на левом берегу реки после Краснопресненской. Она образовалась в XIX веке. Названа по прилегающей Смоленской улице. Над набережной проходит Смоленский метромост. Проект застройки Смоленской набережной разработан в 1955 году архитекторами Борисом Бархиным, Владимиром Лерманом и Николаем Гайгаровым.
Ростовская набережная
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта/Ростовская набережная
Ростовская набережная расположена в районе Хамовники, на левом берегу Москвы-реки, между Смоленской улицей и Саввинской набережной, напротив площади Европы.
Она получила свое название в XIX веке от Ростовской слободы, возникшей в XV−XVI веках вблизи подворья ростовских архиереев. В конце XIX века часть набережной со стороны Бородинского моста именовалась как Мухина улица и Мухина Гора (название высокого берега Москвы-реки).
Саввинская набережная
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта/Саввинская набережная
Саввинская набережная находится также в Хамовниках, на левом берегу Москвы-реки, между Ростовской набережной и Новодевичьим проездом. Название получила в начале XX века по располагавшейся здесь в XV−XVII веках патриаршей слободе Саввина (Саввинского) монастыря, который впервые упоминается в исторических источниках в 1454 году.
Саввинская набережная является продолжением Ростовской и начинается от 1-го Вражского переулка. За Новодевичьим проездом переходит в Новодевичью набережную.
Пречистенская набережная
Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта/Пречистенская набережная
Еще одна набережная в Хамовниках по левому берегу реки – Пречистенская.
Название набережная получила в XVIII веке по созвучию с расположенной неподалеку улицей Пречистенкой. Изначально доходила лишь до Соймоновского проезда, а далее уже следовала набережная храма Христа Спасителя. В 1924 году их объединили в Кропоткинскую набережную. А в 1992 году историческое название Пречистенской вернули.
7-й Ростовский переулок
7-й Ростовский переулок попал в этот список из-за близости к Ростовской набережной. Он идет параллельно ей, между 2-м Вражским переулком и Смоленской улицей.
Первоначально его называли Большим Благовещенским переулком – по церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Бережках, впервые построенной в подворье ростовских архиереев в 1412–1413 годах (разрушена в 1950−1960-х годах). Современное название дано в начале XX века в честь Ростовской набережной.