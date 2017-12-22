"Моя улица-2017". Левый берег Москвы-реки

Набережные Москвы преобразились после благоустройства по программе "Моя улица" в этом году. Площадка ремонта лишь некоторых из них – Краснопресненской, Смоленской, Саввинской, Пречистенской, Ростовской набережных и соседнего, 7-м Ростовского, переулка растянулась на 7,73 км.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Пешеходную часть набережных замостили гранитом. Всего уложили 122,1 тыс. кв. м плитки. Больше всего потребовалось на обустройство тротуаров Краснопресненской набережной – 36,4 тыс. кв. м гранита.

Проложили на набережных новую водосточную сеть и дождеприемные решетки. Весной на каменных берегах распустятся кустарники и деревья. Прошедшей осенью вдоль набережных посадили 307 деревьев и 885 кустарников.

Краснопресненская набережная

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Краснопресненская набережная проходит по левому берегу Москвы-реки, в Пресненском районе, под мостами “Багратион” и Новоарбатский. Является продолжением 4-го Красногвардейского переулка и переходит в Смоленскую набережную. Возникла в 1960−1970-х годах XVIII века. В 1965−1979-е годы на набережной был построен Дом Советов РСФСР (сейчас Дом правительства Российской Федерации).

На Краснопресненской набережной на протяжении 2,1 км замостили тротуары новой гранитной плиткой − всего уложили 36,4 тыс. кв. м гранита. Обновили водосточные сети и смотровые колодцы, провода убрали под землю в кабельную канализацию длиной 45,5 км . Для обслуживания подземной линии сделали 205 кабельных колодцев. Вдоль набережной высадили 121 дерево и 487 кустарников, обустроили 1,633 тыс. кв. м газона. Путь пешеходов стал светлее: на нем появились 142 опоры основного освещения и 47 "торшеров". Ориентироваться на Краснопресненской помогают три навигационные стелы.

Смоленская набережная

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта/Смоленская набережная

Смоленская набережная – следующая на левом берегу реки после Краснопресненской. Она образовалась в XIX веке. Названа по прилегающей Смоленской улице. Над набережной проходит Смоленский метромост. Проект застройки Смоленской набережной разработан в 1955 году архитекторами Борисом Бархиным, Владимиром Лерманом и Николаем Гайгаровым.

В 2017 году Смоленскую набережную замостили гранитной плиткой – 12,4 тыс. кв. м . Установили 30 "торшеров" и 107 малых архитектурных форм (МАФ) – лавочек и урн. На участке длиной 820 метров, попавшем в программу "Моя улица", реконструировали 12 дождеприемных решеток и 22 смотровых колодца.

Ростовская набережная

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта/Ростовская набережная

Ростовская набережная расположена в районе Хамовники, на левом берегу Москвы-реки, между Смоленской улицей и Саввинской набережной, напротив площади Европы.

Она получила свое название в XIX веке от Ростовской слободы, возникшей в XV−XVI веках вблизи подворья ростовских архиереев. В конце XIX века часть набережной со стороны Бородинского моста именовалась как Мухина улица и Мухина Гора (название высокого берега Москвы-реки).

На Ростовской набережной длиной 730 метров на тротуаре выложили 11,9 тыс. кв. м гранитной плитки. И расставили лавочки с урнами – всего 80 МАФов. Реконструировали 20 смотровых колодцев и 12 дождеприемных решеток, а также установили новые водоотводящие лотки. Вечером загораются фонари на 27 торшерных опорах.

Саввинская набережная





Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта/Саввинская набережная

Саввинская набережная находится также в Хамовниках, на левом берегу Москвы-реки, между Ростовской набережной и Новодевичьим проездом. Название получила в начале XX века по располагавшейся здесь в XV−XVII веках патриаршей слободе Саввина (Саввинского) монастыря, который впервые упоминается в исторических источниках в 1454 году.

Саввинская набережная является продолжением Ростовской и начинается от 1-го Вражского переулка. За Новодевичьим проездом переходит в Новодевичью набережную.

Вдоль Москвы-реки Саввинская набережная тянется на 1,41 км. Тротуары замостили гранитом – 26,4 тыс. кв. м плитки. Реконструировали 35 смотровых колодцев и 15 дождеприемных решеток, обновили водоотводящие лотки. Новые "торшеры" ( 56 ) освещают путь пешеходам, на набережной установили 184 МАФа (так в проектах называют и лавочки, и скамейки).

Пречистенская набережная





Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта/Пречистенская набережная

Еще одна набережная в Хамовниках по левому берегу реки – Пречистенская.

Название набережная получила в XVIII веке по созвучию с расположенной неподалеку улицей Пречистенкой. Изначально доходила лишь до Соймоновского проезда, а далее уже следовала набережная храма Христа Спасителя. В 1924 году их объединили в Кропоткинскую набережную. А в 1992 году историческое название Пречистенской вернули.

На двух километрах Пречистенской набережной положили гранитную плитку – 23,7 тыс. кв. м . Установили 126 опор основного освещения, поставили 52 МАФа. Берег озеленили 114 деревьями и 54 кустарниками.

7-й Ростовский переулок



7-й Ростовский переулок попал в этот список из-за близости к Ростовской набережной. Он идет параллельно ей, между 2-м Вражским переулком и Смоленской улицей.

Первоначально его называли Большим Благовещенским переулком – по церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Бережках, впервые построенной в подворье ростовских архиереев в 1412–1413 годах (разрушена в 1950−1960-х годах). Современное название дано в начале XX века в честь Ростовской набережной.