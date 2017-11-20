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20 ноября 2017, 07:15

Общество

Цена на новые кроссовки от Канье Уэста достигла 120 тысяч рублей

Цена на новые кроссовки от Канье Уэста достигла 120 тысяч рублей

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120 тысяч рублей просят в интернете за пару кроссовок от Канье Уэста. В продажу они поступили в эту субботу. У магазина на Кузнецком мосту собралась толпа сникерхедов – коллекционеров кроссовок. На охоту за лимитированной моделью в новой расцветке вышли три тысячи человек.

Желтые текстильные кроссовки – самая востребованная обувь конца ноября в Москве. Кому кроссовки от Канье Уэста не достались в магазине, ищут их потом у перекупщиков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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