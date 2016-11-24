Как не заболеть гриппом

Врачи официально объявили о начале эпидемиологического сезона в России. В Москве ситуация пока далека от эпидемии – показатели заболеваемости на четверть ниже пороговых значений.

Грипп – это самое тяжелое и наиболее опасное заболевание из всех острых распираторных вирусных инфекций. В отличие от другой ОРВИ грипп, как правило, начинается внезапно. Резко повышается температура, появляются озноб, головная боль, боль в мышцах. В отличие от ОРВИ все симптомы очень ярко выражены, говорят врачи.

Медики не устают повторять, что не так страшен сам вирус гриппа, как его последствия. Самые распространенные – дыхательная недостаточность, бактериальные инфекции, осложнения хронических заболеваний. По прогнозам врачей, этой зимой активны будут все возбудители гриппа, особенно вирус АН3N2 гонконгского происхождения. Он может вызвать пневмонию и менингоэнцефалит. Эти заболевания могут привести к летальному исходу. Но при правильном и своевременном лечении шансы заполучить смертельные осложнения очень малы.

На протяжении десятилетий вирус постоянно мутировал. За век грипп, убивший миллионы человек, называли испанским, русским, свиным, гонконгским. Вирус гриппа обладает столь высокой изменчивостью, говорят специалисты, что против него невозможно создать "вечную" вакцину.

Защититься от любого штамма помогают прививки. Каждый год изготавливаются совершенно новые вакцины, подходящие под особенности ожидаемого гриппа. Поэтому под одним названием, например "Гриппол", каждый год идет измененный состав. Делать прививку желательно осенью, чтобы до зимы успел сформироваться краткосрочный иммунитет. Врачи предупреждают, что вакцина не дает стопроцентную гарантию того, что человек не заразится. Однако у привитого болезнь будет протекать в более легкой форме и не вызовет осложнений, уверены медики.

Для того, чтобы не заразиться гриппом, важно соблюдать простые меры предосторожности. Не контактировать с больными дома и на работе. В местах массового скопления людей носить одноразовые медицинские маски. Регулярно мыть руки с мылом, есть здоровую пищу, спать не меньше 8 часов в сутки и заниматься спортом. Пик заболеваемости гриппом в Москве ожидается во второй половине января.

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