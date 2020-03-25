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25 марта 2020, 14:00

Культура

Путешествие по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор"

Путешествие по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор"

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В Третьяковской галерее прошла экскурсия по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".

Экскурсия позволила совершить путешествие в мир классического и современного искусства, кинематографа и русского фольклора. Зрители смогли познакомиться со сказочными работами Виктора Васнецова, Ивана Билибина, Василия Поленова, Михаила Врубеля и современных художников. Всех любителей русского фольклора ждали погружение в сюжеты известных былин и прогулка по подземельям и лесам, в которых происходят основные события знакомых с детства сказок.
Москва онлайн общество культура
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