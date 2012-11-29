Сотрудники офисов у Южного порта жалуются на фантомный пожар: полгода назад рядом с их зданием выгорел склад департамента имущества. С пламенем справились быстро, но, по словам соседей, все эти месяцы оно разгорается снова и снова. В ответ на многочисленные жалоб, ведомство пишет, что очагов возгорания на их территории нет.

На запрос телеканала "Москва 24" в департаменте имущества обещают ответить в течение месяца - это срок предусмотренный законом.