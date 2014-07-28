В понедельник, 28 июля, православные отмечают День крещения Руси. Главное богослужение по этому случаю состоялось в храме Христа Спасителя, а провел его патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Утром в главном храме страны собрались тысячи верующих, многие из них приехали на литургию в Москву из других городов. Как прошло праздничное богослужение по случаю Дня крещения Руси, смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".