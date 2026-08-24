Татьяна Ким назвала новые меры господдержки бизнеса важным шагом

Основательница Wildberries Татьяна Ким назвала новые меры господдержки важным шагом, а в Ассоциации цифровых платформ налоговую отсрочку для продавцов считают экономически обоснованной, хотя сами селлеры оценивают ее сдержанно, отмечая зависимость от масштаба бизнеса.

Экономист Максим Чирков заявил, что меры правильные и ожидаемые: они включают годовую отсрочку по налогам, отмену проверок и поддержку широкого круга компаний и ИП, чьи потери превысили 5% оборота.

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