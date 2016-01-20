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20 января 2016, 01:00

Экономика

"В теме": Рост ВВП Китая замедлился до рекордных значений

"В теме": Рост ВВП Китая замедлился до рекордных значений

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Рост ВВП Китая замедлился до рекордных значений. В прошлом году показатель прибавил всего около 7 процентов, и это минимум за последние 25 лет. Но даже такие темпы внутреннего валового продукта КНР обеспечили более 25 процентов мирового экономического роста. Это выдающийся результат, заявили власти страны. Сейчас они меняют модель развития Поднебесной. От производства и инвестиций переключаются на потребление и сферу услуг. Правда, многие эксперты считают, что китайские реформы провалились и дальнейшее падение неизбежно.

Почему в Китае позитивно оценивают худший результат национальной экономики и чем это угрожает мировым рынкам, рассказал политолог Михаил Делягин.
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