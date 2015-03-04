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04 марта 2015, 13:25

"Нераскрытые тайны": Сокровища Фаберже

"Нераскрытые тайны": Сокровища Фаберже

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  • Название: Нераскрытые тайны
  • Когда смотреть: По будням в 12.35 на телеканале "Москва Доверие"
  • Для кого: Для тех, кто интересуется тайнами истории, культуры и науки


На одной из последних фотографий знаменитого на весь мир ювелира Карла Фаберже из нагрудного кармана его сюртука выглядывает платок, завязанный узелком. Что же мастер хотел этим сказать? Так делают, когда боятся что-нибудь забыть или хотят что-нибудь запомнить.

Желал ли он таким образом напомнить своим потомкам о кладах? Или давал подсказку? Не исключено - магнат ювелирного дела после революции вынужден был эмигрировать. Спустя годы тайники и сейфы с изделиями его работы находят в Москве и Санкт-Петербурге. Но это лишь малая часть огромного наследия.
Программа: Нераскрытые тайны
программы ювелиры Карл Фаберже
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