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12 февраля 2014, 13:00

"Нераскрытые тайны": Кого расстреляли вместо Берии в бункере МВО

"Нераскрытые тайны": Кого расстреляли вместо Берии в бункере МВО

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По официальной версии Лаврентий Берия был расстрелян 23 декабря 1953 года в бункере штаба Московского военного округа. Но до сих пор смерть одного из самых влиятельных и зловещих политических деятелей сталинской эпохи вызывает у историков вопросы. Ряд экспертов полагает, что весь процесс был инсценирован, а Берия убит задолго до суда, во время штурма особняка на улице Качалова, в котором жил. Эта версия основана на показаниях двух свидетелей - сына Берии Серго и главного государственного врача СССР Петра Бургасова. Был ли расстрел Берии грандиозной фальсификацией? Кому она понадобилась? Смотрите в программе "Нераскрытые тайны".
Программа: Нераскрытые тайны
суд программы тайны Лаврентий Берия
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