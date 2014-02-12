"Нераскрытые тайны": Кого расстреляли вместо Берии в бункере МВО

По официальной версии Лаврентий Берия был расстрелян 23 декабря 1953 года в бункере штаба Московского военного округа. Но до сих пор смерть одного из самых влиятельных и зловещих политических деятелей сталинской эпохи вызывает у историков вопросы. Ряд экспертов полагает, что весь процесс был инсценирован, а Берия убит задолго до суда, во время штурма особняка на улице Качалова, в котором жил. Эта версия основана на показаниях двух свидетелей - сына Берии Серго и главного государственного врача СССР Петра Бургасова. Был ли расстрел Берии грандиозной фальсификацией? Кому она понадобилась? Смотрите в программе "Нераскрытые тайны".