"Начало дня на Доверии": Как организовать выездную регистрацию брака

Название программы: "Начало дня на Доверии"

"Начало дня на Доверии" Время выхода на канале "Москва Доверие": По будням в 08.30

По будням в 08.30 Ведущие: Дмитрий Хаустов, Кристина Аристова

Дмитрий Хаустов, Кристина Аристова Гости программы: Михаил Антонцев, Ирина Муравьева

Михаил Антонцев, Ирина Муравьева Кому смотреть: Тем, кому интересно и важно знать, что происходит в жизни Москвы



В России могут ввести уголовную ответственность за тунеядство. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он предложил уклоняющихся от трудоустройства свыше 6 месяцев россиян наказывать исправительными работами сроком до одного года. Правда, по мнению экспертов, реализовать данный закон будет невозможно. Подробнее о занятости населения, тунеядстве и охране труда рассказал председатель комиссии по трудовым и социальным отношениям Московской городской Думы Михаил Антонцев.

Все больше москвичей предпочитают выездные регистрации брака. На вопросы - где это можно сделать официально, насколько дороже, за какое время надо записываться, и можно ли в усадьбе не только зарегистрироваться, но и устроить торжество, - ответила начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.