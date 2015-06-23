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23 июня 2015, 10:00

"Начало дня на Доверии": Как организовать выездную регистрацию брака

"Начало дня на Доверии": Как организовать выездную регистрацию брака

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  • Название программы: "Начало дня на Доверии"
  • Время выхода на канале "Москва Доверие": По будням в 08.30
  • Ведущие: Дмитрий Хаустов, Кристина Аристова
  • Гости программы: Михаил Антонцев, Ирина Муравьева
  • Кому смотреть: Тем, кому интересно и важно знать, что происходит в жизни Москвы


В России могут ввести уголовную ответственность за тунеядство. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он предложил уклоняющихся от трудоустройства свыше 6 месяцев россиян наказывать исправительными работами сроком до одного года. Правда, по мнению экспертов, реализовать данный закон будет невозможно. Подробнее о занятости населения, тунеядстве и охране труда рассказал председатель комиссии по трудовым и социальным отношениям Московской городской Думы Михаил Антонцев.

Все больше москвичей предпочитают выездные регистрации брака. На вопросы - где это можно сделать официально, насколько дороже, за какое время надо записываться, и можно ли в усадьбе не только зарегистрироваться, но и устроить торжество, - ответила начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.
Программа: Начало дня на Доверии
работа законы программы Дмитрий Хаустов Ирина Муравьева Кристина Аристова регистрация браков Михаил Антонцев
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