"Начало дня на Доверии": Как правильно поститься

Название программы: "Начало дня на Доверии"

"Начало дня на Доверии" Время выхода на канале "Москва Доверие": По будням в 08.30

По будням в 08.30 Ведущие: Дмитрий Хаустов, Кристина Аристова

Дмитрий Хаустов, Кристина Аристова Гости программы: Ренат Лайшев, Елена Байкова

Ренат Лайшев, Елена Байкова Кому смотреть: Тем, кому интересно и важно знать, что происходит в жизни Москвы



Каким здоровьем необходимо обладать, чтобы сдать нормы ГТО, а также правда ли, что за сдачу нормативов начнут давать отгулы, премии и льготы для поступления в вузы, рассказал заместитель председателя комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Мосгордумы Ренат Лайшев.

В последнее время все больше людей начинают поститься, чтобы улучшить свое самочувствие и поддержать форму. На вопрос как сохранить здоровье во время Поста, ответила врач-диетолог Елена Байкова.