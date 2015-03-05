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Новости

05 марта 2015, 10:00

"Начало дня на Доверии": Как правильно поститься

"Начало дня на Доверии": Как правильно поститься

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  • Название программы: "Начало дня на Доверии"
  • Время выхода на канале "Москва Доверие": По будням в 08.30
  • Ведущие: Дмитрий Хаустов, Кристина Аристова
  • Гости программы: Ренат Лайшев, Елена Байкова
  • Кому смотреть: Тем, кому интересно и важно знать, что происходит в жизни Москвы


Каким здоровьем необходимо обладать, чтобы сдать нормы ГТО, а также правда ли, что за сдачу нормативов начнут давать отгулы, премии и льготы для поступления в вузы, рассказал заместитель председателя комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Мосгордумы Ренат Лайшев.

В последнее время все больше людей начинают поститься, чтобы улучшить свое самочувствие и поддержать форму. На вопрос как сохранить здоровье во время Поста, ответила врач-диетолог Елена Байкова.
Программа: Начало дня на Доверии
программы гто Дмитрий Хаустов Кристина Аристова Самбо-70 Елена Байкова нормативы диетологи Ренат Лайшев
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