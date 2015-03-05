05 марта 2015, 10:00
"Начало дня на Доверии": Как правильно поститься
- Название программы: "Начало дня на Доверии"
- Время выхода на канале "Москва Доверие": По будням в 08.30
- Ведущие: Дмитрий Хаустов, Кристина Аристова
- Гости программы: Ренат Лайшев, Елена Байкова
- Кому смотреть: Тем, кому интересно и важно знать, что происходит в жизни Москвы
Каким здоровьем необходимо обладать, чтобы сдать нормы ГТО, а также правда ли, что за сдачу нормативов начнут давать отгулы, премии и льготы для поступления в вузы, рассказал заместитель председателя комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Мосгордумы Ренат Лайшев.
В последнее время все больше людей начинают поститься, чтобы улучшить свое самочувствие и поддержать форму. На вопрос как сохранить здоровье во время Поста, ответила врач-диетолог Елена Байкова.
Программа: Начало дня на Доверии