Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая 2015, 13:00

"Частная история": Людмила Зайцева

"Частная история": Людмила Зайцева

"Москва и окрестности": Москва после заката

"Специальный репортаж": Последний шанс съехать

"Специальный репортаж": Капитальный расчет

"Москва рулит": Renault Sandero

"Стиль жизни": Сердечный клапан

"Экономика": Как в два раза снизить цены на автозапчасти

"Город Доверия": Как не стать жертвой оконных мошенников

"Вечер": Как столичный метрополитен отмечает 80-летие

"Нераскрытые тайны": Михаил Пореченков. Кольцо времени

  • Название: "Частная история"
  • Время выхода на канале "Москва Доверие": По выходным в 11.10
  • Героиня: Людмила Зайцева
  • Кому смотреть: Тем, кто интересуется судьбами талантливых женщин

Людмилу Зайцеву советские режиссеры всегда приглашали на роли простых женщин с непростой судьбой. Зритель всегда чувствует малейшую фальшь, а у Зайцевой ее никогда не было. Может быть, потому что и в личной жизни актрисе пришлось нелегко. Мало кто знает, что и актрисой Людмила стала вопреки всему. Подробности смотрите в "Частной истории".
Программа: Частная история
программы Людмила Зайцева архив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика