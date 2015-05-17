"Частная история": Людмила Зайцева

Название: "Частная история"

"Частная история" Время выхода на канале "Москва Доверие": По выходным в 11.10

По выходным в 11.10 Героиня: Людмила Зайцева

Людмила Зайцева Кому смотреть: Тем, кто интересуется судьбами талантливых женщин



Людмилу Зайцеву советские режиссеры всегда приглашали на роли простых женщин с непростой судьбой. Зритель всегда чувствует малейшую фальшь, а у Зайцевой ее никогда не было. Может быть, потому что и в личной жизни актрисе пришлось нелегко. Мало кто знает, что и актрисой Людмила стала вопреки всему. Подробности смотрите в "Частной истории".