"Наизнанку": Журнал

О чем пишут женщинам? Глянцевые журналы дошли до России не быстро, но сразу завоевали популярность и славу. Женщины влюбились в яркие обложки и советы из мира моды. Но кто решает, чему быть в тренде? Как на страницах изданий появляются откровенные интервью с недосягаемыми звездами? На что готовы пойти редакторы ради захватывающих материалов? И стоит ли доверять глянцевым статьям? Ответы – в новом выпуске программы "Наизнанку".