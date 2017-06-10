"Москва с акцентом": Армения

Армяне – народ, большая часть которого проживает за пределами родины. При полной интеграции в жизнь любой иной страны им удается не терять идентичность. В России армянская диаспора приближается к трем миллионам человек, а в Москве – около 125 тысяч представителей этого народа.

Истории дружбы нашей столицы с Арменией уже 800 лет, и вклад армян во всех областях жизни настолько велик, что мы давно считаем этот народ практически родным для нас. Но сколько бы лет армяне ни прожили в Москве, они не теряют своих национальных особенностей. Как они привыкают к нашему городу после переезда и что их тут удивляет? Чем они заменяют свою любимую долму, и что думают о нашем жилом фонде? Почему их не устраивает московская вода и отчего они всегда покупают огромные столы? Маленькая Армения сегодня в программе "Москва с акцентом".