Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10 июня 2017, 17:00

Общество

"Москва с акцентом": Армения

"Москва с акцентом": Армения

"Игропром": итоги турнира "Киберспортивная весна"

"Фанимани": кто обходится дороже – кошки или собаки

"Безопасность": жаркий отдых

"Огородный инспектор": как разбить правильную грядку

"Вера, Надежда, Любовь": Можайский Лужецкий Ферапонтов монастырь

"Раскрывая тайны дня": программа реновации

"Московский патруль": нарушения в столичных хостелах

"Московский патруль": встреча с семьями погибших росгвардейцев

"Московский патруль": полицейские задержали "элитного" домушника

Армяне – народ, большая часть которого проживает за пределами родины. При полной интеграции в жизнь любой иной страны им удается не терять идентичность. В России армянская диаспора приближается к трем миллионам человек, а в Москве – около 125 тысяч представителей этого народа.

Истории дружбы нашей столицы с Арменией уже 800 лет, и вклад армян во всех областях жизни настолько велик, что мы давно считаем этот народ практически родным для нас. Но сколько бы лет армяне ни прожили в Москве, они не теряют своих национальных особенностей. Как они привыкают к нашему городу после переезда и что их тут удивляет? Чем они заменяют свою любимую долму, и что думают о нашем жилом фонде? Почему их не устраивает московская вода и отчего они всегда покупают огромные столы? Маленькая Армения сегодня в программе "Москва с акцентом".
Программа: Москва с акцентом
программы Армения общество армяне национальности народы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика