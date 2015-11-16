"Дело техника": Как устроен театр

На примере московских театров мы расскажем о том, как устроены сцена-коробка, симультанная и пространственная сцены. О театральной машинерии, о механизации планшета сцены, об устройстве поворотных кругов, штанкетных подъёмов, занавесов и прочих кулисных машин. Расскажем о достижении идеальной акустики в театре. Объясним, каким должен быть зал, чтобы зритель мог увидеть действие на сцене из любой его точки. Подробнее - в сюжете телеканала "Москва 24"