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05 декабря 2015, 12:00

"Пищевая революция": Крупы

"Пищевая революция": Крупы

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Гречка, манка, перловка, рис – за жизнь человек съедает их в среднем около трех тонн. При этом никто не подозревает, что злаковые могут быть вредны.

Крупы дарят детям и их родителям не только силу и здоровье, но и ожирение, диабет и рахит. К тому же производители в погоне за длинным рублем пытаются сделать каши "из топора".

Почему манную кашу называют крупяным ядом? Правда ли, что перловка может ударить по мужскому здоровью? И почему опасно сидеть на крупяной диете? Обо всем этом в программе "Пищевая революция".
Программа: Пищевая революция
программы Александр Чекмарев Евгений Рыбов злаковые рис крупы гречка
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