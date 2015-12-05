"Пищевая революция": Крупы

Гречка, манка, перловка, рис – за жизнь человек съедает их в среднем около трех тонн. При этом никто не подозревает, что злаковые могут быть вредны.

Крупы дарят детям и их родителям не только силу и здоровье, но и ожирение, диабет и рахит. К тому же производители в погоне за длинным рублем пытаются сделать каши "из топора".

Почему манную кашу называют крупяным ядом? Правда ли, что перловка может ударить по мужскому здоровью? И почему опасно сидеть на крупяной диете? Обо всем этом в программе "Пищевая революция".