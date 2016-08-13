"Пищевая революция": Яблоки

Румяное да наливное, молодильное яблоко – традиционный фрукт из русских сказок. Но по-настоящему сказочным этот продукт сделали иностранные предприниматели, чьи яблоки могут лежать и не портиться годами.

Эксперты "Пищевой революции" решили выяснить, правдив ли румянец таких яблок. Правда ли, что их обрабатывают парафином? Почему их не едят даже червяки? Как на ощупь отличить яблоки, обработанные ядовитыми пестицидами? Почему с них стоит срезать кожуру? Какие яблоки полезнее: красные или зеленые или желтые?