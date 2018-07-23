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23 июля 2018, 21:00

Общество

"В теме": Дмитрий Дробницкий – об отношении к Путину в США

"В теме": Дмитрий Дробницкий – об отношении к Путину в США

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Американский политический обозреватель Крис Уоллес после интервью с Владимиром Путным в Хельсенки решил собственными глазам взглянуть на страну, которую так усердно демонизируют западные СМИ. Свой отпуск вместе с супругой журналист провел в Москве и Санкт-Петербурге. Американского ведущего даже узнавали на улицах.

Интервью Уоллеса с российским лидером оказалось настолько популярным, что телеканал Fox News уже повторил его несколько раз. Что бы все это значило и можно ли говорить о желании политической элиты Соединенных Штатов переосмыслить отношения с Москвой? Об этом в программе "В теме" расскажет ее ведущий, политолог Дмитрий Дробницкий.

В выпуске использованы материалы © 2018 Associated Press
Программа: В теме
видео общество политика за рубежом Дмитрий Дробницкий
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