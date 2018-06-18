"В теме": отказ от "Северного потока-2"

Президент Украины вновь призывает Германию отказаться от "Северного потока-2" и даже требует создать в ЕС группу для остановки строительства. Взамен Петр Порошенко предлагает Берлину участвовать в консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины и намекает, что к проекту не прочь присоединиться США. Дуэтом с Незалежной по традиции выступает Польша.

Что на этот раз придумала Варшава, чтобы усложнить строительство газопровода? О тонкостях газовой политики в программе "В Теме" рассказал ее ведущий, политолог Дмитрий Дробницкий.