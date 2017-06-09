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Новости

09 июня 2017, 21:10

Жизнь в мире

"В теме": каким будет состав британского кабинета министров

"В теме": каким будет состав британского кабинета министров

Рубрика "Москва и мир": выборы в Великобритании и скандал в ФБР

"В теме": что будет, если к власти в Великобритании придут лейбористы

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Кто войдет в состав британского кабинета министров? Журналисты и политологи гадают, как Тереза Мэй выйдет из ситуации с лейбористами, которые желают одного – ее отставки. Единственный очевидный путь – коалиция с депутатами от Северной Ирландии. Их всего десять, но только они способны спасти провалившуюся на выборах Консервативную партию. В любом случае, эксперты считают, что случилась "полная катастрофа" и Великобритания вступает в период неопределенности.

О новом правительстве и судьбе Брексит в программе "В Теме" расскажет ее ведущий политолог Константин Симонов.
Программа: В теме
Великобритания программы правительство Константин Симонов кабмин жизнь в мире
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