"Формула качества": Как делают елочные игрушки

Первые елки, украшенные стеклянными игрушками, появились в России в XIX веке. После революции и елки с игрушками. и песню "В лесу родилась елочка", написанную в 1905 году, запретили как пережиток капиталистического прошлого. Как и из чего стеклянные шары и формовые новогодние игрушки делают сейчас. расскажет программа "Формула качества".