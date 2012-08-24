"Формула качества": Выбираем школьную форму

Выбор школьной формы совсем не легкая задача, ведь в этой одежде ребенок проводит половину своего времени. Она должна быть максимально комфортной, состоять из натуральных материалов и не вредить школьнику. Кроме того у каждого образовательного учреждения есть свои требования к одежде учащихся. О том, для чего нужна школьная форма, ведущая программы "Формула качества" Алина Шувалова проконсультировалась у психолога. Также она узнала о то, сколько стоит костюм для ученика.