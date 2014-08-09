"DAR RECHI": "Fashion Degree Show"

Выпускники Британской высшей школы дизайна представили свои дипломные коллекции на ежегодном показе "Fashion Degree Show". Мероприятие прошло в центре современной культуры "Гараж". Обозреватель телеканала "Москва 24" Дарья Чи выясняла, сколько надежды на одежду возлагают гости и участники показа.