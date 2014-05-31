"ТопСеть": яркие новости уходящей недели

В программе "ТопСеть" – самые заметные события уходящей недели. В этом выпуске: жертв на юго-востоке Украины становится все больше, детей эвакуируют в другие города, а также - на отдых в Крым. Где в России можно будет курить - новые поправки ужесточили "антитабачный закон". Почему дрались мигранты в районе стройки "Москва-Сити". Как проходит Единый госэкзамен, эксперты говорят, что нарушителей пока немного, однако некоторым выпускникам не выдадут аттестаты. Почему россиянам стало трудно получить британские визы. Как Квентин Тарантино дождался Уму Турман. Об этих и других темах - смотрите в программе "ТопСеть".