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Новости

31 мая 2014, 22:47

"ТопСеть": яркие новости уходящей недели

"ТопСеть": яркие новости уходящей недели

"Вечер с Алексеем Вершининым": Школьники сдали ЕГЭ по русскому языку

На ЕГЭ по русскому языку в Москве было зафиксировано 7 нарушений

Утечек материалов ЕГЭ по русскому языку выявлено не было

Московские школьники рассказали о сдаче ЕГЭ по русскому языку

В Москве школьники сдали ЕГЭ по русскому языку

Результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны 11 июня

За проведением ЕГЭ по русскому языку следят наблюдатели

Открыта горячая линия по вопросам ЕГЭ

Московские школьники приступили к сдаче ЕГЭ по русскому языку

В программе "ТопСеть" – самые заметные события уходящей недели. В этом выпуске: жертв на юго-востоке Украины становится все больше, детей эвакуируют в другие города, а также - на отдых в Крым. Где в России можно будет курить - новые поправки ужесточили "антитабачный закон". Почему дрались мигранты в районе стройки "Москва-Сити". Как проходит Единый госэкзамен, эксперты говорят, что нарушителей пока немного, однако некоторым выпускникам не выдадут аттестаты. Почему россиянам стало трудно получить британские визы. Как Квентин Тарантино дождался Уму Турман. Об этих и других темах - смотрите в программе "ТопСеть".
Программа: ТопСеть
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