"Вечер": Рубрика "Москва и мир"

Лидеры стран Евросоюза и Африки утвердили план действий по беженцам. Меры были приняты по итогам двухдневного саммита в Валетте. ЕС выделит около 2 миллиардов евро, чтобы сдержать большой поток вынужденных переселенцев.

У Москвы есть достоверные данные, что террористы ИГИЛ в Сирии и Ираке активно применяют химическое оружие. Как заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, запрещенная в России группировка получила доступ к компонентам отравляющих веществ. Более того, боевики способны самостоятельно производить их в кустарных условиях.

Утверждены пять кандидатов на пост президента ФИФА. В список не вошел отстраненный от работы президент союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини. В числе претендентов его коллега - генсек УЕФА Джанни Инфантино, вице-президент ФИФА принц Иордании Али бин-аль Хусейн, бывший министр по жилищному строительству ЮАР Токио Сексвале, экс-заместитель генсека ФИФА Жером Шампань и глава Азиатской конфедерации футбола Салман аль-Халифа. Выборы состоятся 26 февраля будущего года на конгрессе в Цюрихе.

В Чили начали строить самый большой телескоп в мире. Диаметр главного зеркала превысит 25 метров. Прибор позволит получать изображения в 10 раз более четкие, чем сделанные при помощи космического телескопа "Хаббл". Гордость чилийской астрономии защитят куполом размером с 22-этажный дом. Находиться прибор будет на высоте 2,5 тысячи метров. Открытие намечено на 2021 год. Подробнее об этих событиях смотрите в видеосюжете канала "Москва 24".