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05 ноября 2015, 22:40

"Вечер": Мэр Москвы оценил благоустройство проспекта Мира и Ярославки

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Сергей Собянин оценил результаты работ по благоустройству проспекта Мира и Ярославского шоссе. Ранее там уже проводилась реконструкция, а теперь преобразились и сами магистрали, передает телеканал "Москва 24".

Благоустройство проспекта Мира и Ярославского шоссе – это почти 14 километров дороги и тротуаров. Пешеходная зона шире не стала, не прибавилось и количество полос для движения, однако визуальный эффект прямо противоположный. Дело в том, что вместе с реконструкцией положили конец стихийной парковке.

Теперь оставить машину на тротуаре или вдоль проезжей части при всем желании не получится. Пешеходные дорожки вымостили гранитной плиткой и бордюрным камнем. А там, где раньше автомобилисты, как говорится "на минуточку" оставляли машины, установили скамейки и цветочные клумбы.

Программа: Вечер с ...
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