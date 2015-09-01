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Новости

01 сентября 2015, 22:15

Происшествия

"Вечер": Внук главы Дмитровского района найден живым

"Вечер": Внук главы Дмитровского района найден живым

Найден трехлетний внук главы Дмитровского района Подмосковья

В мусорном контейнере на юге Москвы нашли тело новорожденного ребенка

Полиция задержала группу подозреваемых в наркоторговле

В Китае прогремел взрыв на химическом заводе

В "Москва-Сити" второй раз за сутки произошло возгорание

Мотоцикл влетел в толпу зрителей в Новосибирской области

В Подмосковье продолжаются поиски пропавшего ребенка

"Утро": На Мексику обрушилась буря с градом

"Вечер": Поиски пропавшего в Дмитрове ребенка продолжат ночью

В Подмосковье нашли трехлетнего мальчика, о судьбе которого было ничего не известно двое суток. Внук главы Дмитровского района жив и здоров. Искали ребенка более 2 тысяч человек. Одной из главных была версия о похищении, якобы некая женщина увела ребенка за руку. Потом заподозрили возможных врагов высокопоставленного дедушки мальчика. Но теперь, когда выясняется все больше деталей об исчезновении, следователи не исключают инсценировку, сообщает телеканал "Москва 24".
Программа: Вечер с ...
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