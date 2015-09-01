"Вечер": Внук главы Дмитровского района найден живым

В Подмосковье нашли трехлетнего мальчика, о судьбе которого было ничего не известно двое суток. Внук главы Дмитровского района жив и здоров. Искали ребенка более 2 тысяч человек. Одной из главных была версия о похищении, якобы некая женщина увела ребенка за руку. Потом заподозрили возможных врагов высокопоставленного дедушки мальчика. Но теперь, когда выясняется все больше деталей об исчезновении, следователи не исключают инсценировку, сообщает телеканал "Москва 24".