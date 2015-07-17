"Вечер": В столице модернизировали западную станцию водоподготовки

Западная станция водоподготовки в Москве модернизирована. Там заменили непосредственно водоочищающие механизмы, а также систему освещения и кабельные линии. Все работы шли с учетом экологических норм. Результаты комплексной модернизации осмотрел Сергей Собянин. Подробности - в видеосюжете телеканала "Москва 24".