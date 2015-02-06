"Вечер": рубрика "Москва и мир"

Из украинского Дебальцеве и соседних населенных пунктов успели эвакуировать 750 человек. Данные приводят украинские спасатели. Людей посадят на поезда в Донецкой области.

Украинский кризис обсуждают в Москве на трехсторонней встрече Владимир Путин, Ангела Меркель и Франсуа Олланд.

Руководство известной розничной сети выразило соболезнования семье умершей блокаднице, обвиненной в краже пачки масла. При этом в компании посчитали, сотрудники магазина действовали по инструкции, но конкретно в этом случае от нее надо было отойти.

Папа Римский разрешил своей пастве применять телесные наказания для детей. Но делать это можно с рядом оговорок. По словам понтифика, шлепать малышей стоит лишь в воспитательных целях. Смотрите подробности в видеосюжете канала "Москва 24".