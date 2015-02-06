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Новости

06 февраля 2015, 20:20

Происшествия

"Вечер": рубрика "Москва и мир"

"Вечер": рубрика "Москва и мир"

"Московский патруль": Прокуратура проверила цены в московских аптеках

"Московский патруль": "МММ" вновь активизировала свою деятельность

"Московский патруль": В столице задержан серийный офисный вор

"Московский патруль": Возле общежития МГТУ имени Баумана убит студент

"Вечер": В Красноярском крае близнецы получили ожоги в роддоме

Российские журналисты не пострадали при обстреле в поселке Чернухино

Житель Митина пытается выкупить у банка заложенную квартиру

В центре Москвы задержан "вежливый" вор, укравший 20 млн рублей

"Вечер": На востоке Москвы убили студента

Из украинского Дебальцеве и соседних населенных пунктов успели эвакуировать 750 человек. Данные приводят украинские спасатели. Людей посадят на поезда в Донецкой области.

Украинский кризис обсуждают в Москве на трехсторонней встрече Владимир Путин, Ангела Меркель и Франсуа Олланд.

Руководство известной розничной сети выразило соболезнования семье умершей блокаднице, обвиненной в краже пачки масла. При этом в компании посчитали, сотрудники магазина действовали по инструкции, но конкретно в этом случае от нее надо было отойти.

Папа Римский разрешил своей пастве применять телесные наказания для детей. Но делать это можно с рядом оговорок. По словам понтифика, шлепать малышей стоит лишь в воспитательных целях. Смотрите подробности в видеосюжете канала "Москва 24".
Программа: Вечер с ...
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