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Новости

15 декабря 2014, 22:05

"Вечер": Контролеры приняли роды в электричке

"Вечер": Контролеры приняли роды в электричке

На Рижском направлении МЖД в вагоне электрички произошло задымление

Движение поездов на Киевском направлении МЖД восстановлено

В вагоне электрички Москва - Калуга произошел пожар

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С января изменятся тарифы на пригородные электрички

Столичным контролерам пришлось принять роды прямо в электричке. Все произошло 8 декабря, но подробности стали известны только сейчас. В 17.30 при проверке последнего вагона к контролерам за помощью обратилась беременная женщина вместе с пятилетней дочкой. Оказалось, что у нее начались роды.

Контролеры вызвали медиков к ближайшей станции Шатура и стали оказывать первую помощь. На участке Заполицы - Шатурторф на свет появилась девочка весом 4 килограмма. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
Программа: Вечер с ...
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