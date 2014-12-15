"Вечер": Контролеры приняли роды в электричке

Столичным контролерам пришлось принять роды прямо в электричке. Все произошло 8 декабря, но подробности стали известны только сейчас. В 17.30 при проверке последнего вагона к контролерам за помощью обратилась беременная женщина вместе с пятилетней дочкой. Оказалось, что у нее начались роды.

Контролеры вызвали медиков к ближайшей станции Шатура и стали оказывать первую помощь. На участке Заполицы - Шатурторф на свет появилась девочка весом 4 килограмма. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".