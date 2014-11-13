"Вечер": Представитель СК Владимир Маркин исполнил камео в комедии

Глава управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Владимир Маркин сыграл самого себя в новой комедии о коррупции "День Дурака". Фильм создан по мотивам пьесы Гоголя "Ревизор". Смотрите подробности в видеосюжете канала "Москва 24".