"Вечер": В Москве создадут систему по розыску пропавших людей

В Москве создадут информационную систему "Найди меня" по розыску пропавших людей. Большинство москвичей поддержали эту идею на портале "Активный гражданин". Сервис начнет работу 1 января, передает телеканал "Москва 24".

Каждый год в Москве без вести пропадают три с половиной тысячи человек. Эти цифры озвучили сегодня на заседании президиума правительства Москвы. Потери сопоставимы с населением небольшого городка. К сожалению, найти удается только часть пропавших. Подробнее - в этом сюжете.