"Вечер с Алексеем Вершининым": Кальяны оказались "в законе"

С 1 июня 2014 года окончательно вступил в силу "антитабачный" закон, а с ним и тотальный запрет на курение в общественных местах. Владельцы баров взвыли, ведь вне закона оказались даже электронные сигареты и привычные кальяны.

Ведомые жаждой прибыли и вооруженные смекалкой бизнесмены тут же нашли выход: начали называть кальяны по-другому, например, ароматизированными коктейлями.

Вместо того, чтобы ловить за руку фантазеров, законодатели решили сжалиться над ними. Кальяны могут вновь разрешить. И все же, как узнать, что они там курят? Обозреватель телеканала "Москва 24" Николай Петров озадачился этим вопросом.