"Вечер с Алексеем Вершининым": В Москве сократили длину машино-места

В Москве изменился стандарт парковочных мест. Их длину сократили на метр. Теперь вместо 7,5 машина должна размещаться на 6,5 метрах. Ширина машиноместа останется прежней. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".