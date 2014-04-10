"Вечер с Ксенией Соколянской": На Украине нарастает напряжение

В Харькове три десятка митингующих арестованы по делу о захвате областной администрации.

Кроме того, как сообщает телеканал "Москва 24", в Луганске истекает срок ультиматума МВД - активистам предложено сдаться и сложить оружие. Несколько дней они удерживают здание Службы национальной безопасности.

В Киеве заявили, что если переговоры не принесут результата, военные получат приказ стрелять на поражение. Украинцы, которые живут в Москве - отправляются на родину, чтобы поддержать единомышленников. Их сограждане на родине, наоборот, уезжают из страны. С теми и другими пообщалась корреспондент канала "Москва 24" Александра Корнева. Смотрите подробности в сюжете.