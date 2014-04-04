04 апреля 2014, 21:15Мэр Москвы
"Вечер с Алексеем Вершининым": В Москве появится свой "Диснейленд"
В Москве появится свой "Диснейленд". Строительство парка в Нагатинской пойме завершится через три года. Стоимость проекта составит около 10 миллиардов рублей. На территории в 250 тысяч квадратных метров появятся развлекательный комплекс, кинотеатр, концертный зал, каток, ресторанный дворик, универмаги и детская яхтенная школа.
Когда москвичи смогут встретиться с героями популярных мультфильмов, выясняли корреспонденты канала "Москва 24".