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04 апреля 2014, 21:15

Мэр Москвы

"Вечер с Алексеем Вершининым": В Москве появится свой "Диснейленд"

"Вечер с Алексеем Вершининым": В Москве появится свой "Диснейленд"

"Свои люди": Актер Валерий Афанасьев

"Специальный репортаж": Мифические гены

"Военное обозрение": Учебный сбор штурмовых подразделений спецотрядов

"Познавательный фильм": Летающие клинки

"Частная история": Татьяна Устинова

"Секреты экстрасенсов": Двоюродная сестра

"Вера. Надежда. Любовь": Московская духовная академия

"Познавательный фильм": "Умный" город

"Москва в твоей тарелке": "Образ жизни"

В Москве появится свой "Диснейленд". Строительство парка в Нагатинской пойме завершится через три года. Стоимость проекта составит около 10 миллиардов рублей. На территории в 250 тысяч квадратных метров появятся развлекательный комплекс, кинотеатр, концертный зал, каток, ресторанный дворик, универмаги и детская яхтенная школа.

Когда москвичи смогут встретиться с героями популярных мультфильмов, выясняли корреспонденты канала "Москва 24".
Программа: Вечер с ...
программы Сергей Кузнецов Алексей Вершинин Мария Гладких развлекательные комплексы Нагатинская пойма Сергей Собянин
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