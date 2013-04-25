"Вечер с Ксенией Соколянской": Ассоциацию "Голос" оштрафовали

На триста тысяч рублей оштрафована ассоциация "Голос" по решению Пресненского суда. Некоммерческая организация, которая занимается наблюдением за выборами в России, признана виновной в нарушении закона. Она не зарегистрировалась в статусе "иностранного агента", хотя, как считает Минюст, "Голос" получает иностранное финансирование и ведет на территории России политическую деятельность. Ассоциация собирается обжаловать решение.