"Эволюция вещей": Эволюция автомобиля

Когда в автомобиле появились магнитола, кондиционер, подушки безопасности и автоматическая коробка передач? Когда они научились разгоняться до 300 километров в час? Какими были авто в царском гараже и почему мир заполнили машины на бензине, а не на электричестве? А также сколько стоят самые дорогие машины мира? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в историческом расследовании "Эволюция вещей".

Также в программе эксперты и знаменитые коллекционеры дали свои прогнозы о том, каким может стать автомобиль будущего и каким фантастическим он может быть уже сегодня.