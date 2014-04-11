"План города": Как работают технопарки

Многие инновационные компании, помимо хорошего офисного пространства, нуждаются в дополнительных лабораториях, где можно проводить самые сложные исследования. В обычном бизнес-центре это немыслимо: перспектива научных испытаний приводит в ужас соседей-арендаторов. Для этого существуют технопарки, где уже созданы все условия для разнообразной научной деятельности. Что именно может называться технопарком? Какие возможности там предоставляются? И что думают о технопарках сами ученые - смотрите в программе "План города".