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19 сентября 2013, 12:30

Спорт

"План города": Как подготовиться к экстремальным видам спорта

"План города": Как подготовиться к экстремальным видам спорта

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Спорт и здоровый образ жизни сегодня в моде. Одни бегают по утрам, другие ездят на работу на велосипеде, но кому-то недостаточно просто держать себя в тонусе - они идут по тропе эсктрима. Каждый раз молодые и не очень продолжают выдумывать нечто невообразимое, чтобы вновь испытать неповторимые ощущения.

Программа "План города" расскажет, какие условия предлагает сегодня Москва для занятий экстремальными видами спорта, и что случается, когда неподготовленные люди пытаются повторять рекорды в неприспособленных для этого местах.
Программа: План города
здоровье программы Валерия Дергилева экстримальный спорт архив
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