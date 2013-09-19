"План города": Как подготовиться к экстремальным видам спорта

Спорт и здоровый образ жизни сегодня в моде. Одни бегают по утрам, другие ездят на работу на велосипеде, но кому-то недостаточно просто держать себя в тонусе - они идут по тропе эсктрима. Каждый раз молодые и не очень продолжают выдумывать нечто невообразимое, чтобы вновь испытать неповторимые ощущения.

Программа "План города" расскажет, какие условия предлагает сегодня Москва для занятий экстремальными видами спорта, и что случается, когда неподготовленные люди пытаются повторять рекорды в неприспособленных для этого местах.