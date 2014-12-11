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11 декабря 2014, 19:00

Торговля

"Большое интервью": Алексей Немерюк подвел итоги года в сфере торговли

"Большое интервью": Алексей Немерюк подвел итоги года в сфере торговли

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Гость в студии телеканала "Москва 24" - руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В интервью он подвел итоги 2014 года в сфере московской торговли и рассказал о планах отрасли на 2015 год.

Какие виды продукции пользовались наибольшим спросом на городских маркетах еды, различных фестивалях и ярмарках выходного дня? В городе появились новые форматы общественного питания и предоставления различных потребительских услуг. Как они себя зарекомендовали?

Арендаторы уходят с дорогих улиц из-за валютного скачка. Есть ли возможности удержать их там? Насколько торговым сетям и точкам питания удалось восполнить дефицит на своих полках после продуктового эмбарго? Будет ли достаточно продуктов, чтобы обеспечить традиционные новогодние столы горожан?

Ответы на эти и другие вопросы смотрите в "Большом интервью".
Программа: Большое интервью
торговля интервью программы Елена Павлова итоги вопросы Алексей Немерюк архив Департамент торговли и услуг города Москвы

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