"Большое интервью": Алексей Немерюк подвел итоги года в сфере торговли

Гость в студии телеканала "Москва 24" - руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В интервью он подвел итоги 2014 года в сфере московской торговли и рассказал о планах отрасли на 2015 год.

Какие виды продукции пользовались наибольшим спросом на городских маркетах еды, различных фестивалях и ярмарках выходного дня? В городе появились новые форматы общественного питания и предоставления различных потребительских услуг. Как они себя зарекомендовали?

Арендаторы уходят с дорогих улиц из-за валютного скачка. Есть ли возможности удержать их там? Насколько торговым сетям и точкам питания удалось восполнить дефицит на своих полках после продуктового эмбарго? Будет ли достаточно продуктов, чтобы обеспечить традиционные новогодние столы горожан?

Ответы на эти и другие вопросы смотрите в "Большом интервью".