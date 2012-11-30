"Живой звук": Эмин

Имя Эмин уже несколько лет появляется в чартах всего мира - он выступает на "Евровидении" и выходит на одну сцену с Дженнифер Лопес. Недавно Эмин запел по-русски и решил сыграть большой концерт в Москве. 11 декабря он выступит в "Крокус Сити Холле".