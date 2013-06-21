"Живой звук": Евгений Гришковец и группа "Мгзавреби"

Этот творческий союз стал для поклонников большой и очень приятной неожиданностью. Писатель Евгений Гришковец и грузинская группа "Мгзавреби" познакомились чуть меньше года назад, и все это время работали над совместной программой. Выступать они начали буквально на днях и пока дали всего два концерта в Грузии и Москве. Поэтому зрителей телеканала "Москва 24" ждет настоящая премьера: Евгений Гришковец и "Мгзавреби" прямо сейчас в программе "Живой звук".