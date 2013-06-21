Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня 2013, 20:00

"Живой звук": Евгений Гришковец и группа "Мгзавреби"

"Живой звук": Евгений Гришковец и группа "Мгзавреби"

"Утро": Обзор СМИ - устроиться на работу в Google стало проще

"Утро": В "Лужниках" состоялся "Бал выпускников Москомспорта"

"Утро": Корреспонденты "Москвы 24" протестировали велотрассу на сигвее

"Утро": Лейла Адамян и Леонид Плетнев о шоу "Легенды танца"

"Экономика": Какова рентабельность часового производства в России

"12 округов": Западный административный округ

"Утро": 20 июня состоялся всероссийский флешмоб Cosmoday

"Утро": Руководитель движения "Русвелос" о новой столичной велотрассе

"Утро": Журналисты "Москвы 24" благоустроили двор детского сада в ЮВАО

Этот творческий союз стал для поклонников большой и очень приятной неожиданностью. Писатель Евгений Гришковец и грузинская группа "Мгзавреби" познакомились чуть меньше года назад, и все это время работали над совместной программой. Выступать они начали буквально на днях и пока дали всего два концерта в Грузии и Москве. Поэтому зрителей телеканала "Москва 24" ждет настоящая премьера: Евгений Гришковец и "Мгзавреби" прямо сейчас в программе "Живой звук".
Программа: Живой звук
программы Елена Толстая Евгений Гришковец Мгзавреби архив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика