"Экономика": Во сколько обойдется запуск квест-комнаты

Название: "Экономика"

Ведущий: Константин Цыганков

Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"

Для кого: для тех, кто любит квесты



За неполные два года на рынке квестов выросла компания федерального масштаба, которая уже сейчас замахивается на статус глобальной. Ее проекты приносят создателям более 20 миллионов рублей выручки в месяц. Есть и множество других игроков помельче, которые, впрочем, выходят в плюс уже через пару месяцев после старта. Вдохновившись этими цифрами, корреспонденты программы "Экономика" решили пройти свой собственный квест по созданию квеста.